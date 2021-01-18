ميسي يتلقى البطاقة الحمراء لأول مرة مع برشلونة خلال الخسارة في نهائي كأس السوبر الإسبانية

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ميسي اعترض بعنف على أحد لاعبي أتلتيك بالباو، في 17 يناير/كانون الثاني 2021.

تلقى اللاعب الأرجنتيني ونجم نادي برشلونة ليونيل ميسي البطاقة الحمراء للمرة الأولى في مسيرته مع ناديه، وذلك خلال مباراة نهائي كأس السوبر الإسبانية التي فاز فيها أتلتيك بلباو بنتيجة 3-2 بعد التمديد.

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حرم نادي أتلتيك بلباو مدرب برشلونة، الهولندي رونالد كومان، من إحراز أول ألقابه عندما أسقط الفريق الكاتالوني 3-2 بعد التمديد (الوقت الأصلي 2-2) ليظفر بالكأس السوبر الإسبانية الأحد في مباراة شهدت طرد نجمه وقائده الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وحسم الفريق الباسكي المباراة بهدف إينياكي ويليامس (97)، بعدما تعادلا 2-2 في الوقت الأصلي بثنائية الفرنسي أنطوان غريزمان مقابل هدفي أوسكار دي ماركوس (42) وأسيير فياليبر (90).

وبدا تأثر لاعبي برشلونة في الدقائق الأخيرة وتحديدا قائدهم ميسي، أفضل لاعب في العام ست مرات، الذي تلقى بطاقة حمراء بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد حيث ضرب فياليبر بدون كرة وأسقطه على الأرض خلال قيادته احدى الهجمات (120).

وهي المرة الأولى التي يتلقى فيها ميسي البطاقة الحمراء مباشرة في مباراة رسمية، حيث سبق له أن طرد مرتين مع منتخب بلاده الأرجنتين.

وحرم أتلتيك بلباو الذي أطاح بريال مدريد حامل لقب النسخة الأخيرة من الدور نصف النهائي، كومان من لقبه الأول كمدرب لبرشلونة.

وكان هذا اللقاء الثاني بين برشلونة وبلباو في عشرة أيام، بعد عودة الأول فائزا من إقليم الباسك 3-2 بثنائية لميسي في مباراة مؤجلة من المرحلة الاولى من الدوري في السادس من كانون الثاني/يناير الحالي.

وهذه السنة الثانية تواليا التي تقام فيها المسابقة بمشاركة أربعة أندية، وكان مقررا أن تقام في السعودية، لكن القيمين عليها قرروا إبقاءها هذا الموسم في إسبانيا بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

فرانس24/ أ ف ب

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