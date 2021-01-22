طوكيو ملتزمة بإقامة الألعاب الأولمبية في موعدها وتنفي "بشكل قاطع" التقارير عن إلغائها

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نفت السلطات اليابانية الجمعة المعلومات التي نشرتها صحيفة تايمز حول وجود مناقشات داخل الحكومة بشأن إلغاء الألعاب الأولمبية، مؤكدة استضافتها لأولمبياد طوكيو هذا العام في الموعد المحدد. وأكدت اليابان التزامها "بتنظيم ألعاب آمنة" في ظل مخاوف اليابانيين من أن قدوم الرياضيين سينشر فيروس كورونا بوتيرة اسرع.

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شددت اليابان على أنها ملتزمة باستضافة أولمبياد طوكيو هذا العام ونفت الجمعة تقارير حول احتمال إلغائها لكن من المستبعد أن يخفف هذا التعهد من مخاوف العامة تجاه إقامة الحدث أثناء جائحة عالمية.

وأكد متحدث باسم الحكومة اليابانية أن "لا صحة" لتقرير صحيفة تايمز حول وجود مناقشات داخل الحكومة بشأن إلغاء الألعاب الأولمبية.

وكانت التايمز قد أشارت، نقلا عن عضو كبير بالإئتلاف الحاكم لم تكشف عن هويته، إلى أن تركيز الحكومة الآن ينصب على استضافة طوكيو للأولمبياد في الموعد المتاح التالي وهو عام 2032.

ونفى مانابو ساكاي نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني في مؤتمر صحفي الجمعة "بشكل قاطع هذا التقرير".

إلى ذلك، أشارت يوريكو كويكي حاكمة طوكيو إلى أنه لا يوجد أي حديث عن إلغاء أو تأجيل الأولمبياد وإن يجب تقديم اعتراض على تقرير تايمز.

من جهتها، نفت اللجنة المنظمة للأولمبياد التقرير وقالت إن كل شركائها ومن بينهم الحكومة اليابانية واللجنة الأولمبية الدولية "يركزون تماما" على استضافة الألعاب في موعدها. وأبلغ مصدر في اللجنة المنظمة رويترز: "من المؤسف أن نرى صحيفة تايمز تنشر مثل هذه القصص الشبيهة بالصحف الصفراء نقلا عن مصدر غير موثوق به".

وأضاف المصدر "الحكومة ملتزمة بتنظيم ألعاب آمنة، ونستمد الشجاعة دائما من تفانيها في العمل".

مخاوف فيروس كورونا

ومن اللافت ذكره، أن اليابان بالجائحة مثل العديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى لكن الزيادة الأخيرة في الحالات أدت إلى غلق الحدود أمام الأجانب غير المقيمين وإعلان حالة الطوارئ في طوكيو ومدن أخرى.

وسجلت اليابان أكثر من ألف حالة فيروس كورونا لليوم التاسع على التوالي حتى الخميس لكنها أعلنت عن أكثر من 2400 إصابة في يوم واحد في وقت سابق من الشهر الحالي وهو رقم قياسي. وتوفي نحو 4900 من المرضى في اليابان.

اليابانييون بمعظهم لا يريدون الأولمبياد

وهناك مخاوف عامة من أن قدوم الرياضيين سينشر الفيروس. وأظهرت استطلاعات رأي في الآونة الأخيرة أن حوالي 80 بالمئة من اليابانيين لا يريدون إقامة الأولمبياد الصيف المقبل.

وفي مقابلة قبل ظهور تقرير تايمز الجمعة، قال توشيرو موتو الرئيس التنفيذي لطوكيو 2020 إنه يأمل أن يساهم نجاح حملات لقاح كوفيد-19 في ضمان إقامة أكبر حدث رياضي في العالم في ظروف آمنة.

وتمثل الأولمبياد خطوة كبيرة لليابان ورئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا الذي قال مطلع الأسبوع الحالي إن تنظيم الحدث "سيعيد الأمل والشجاعة للعالم".

فرانس24/رويترز

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