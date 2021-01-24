ريبورتاج: بمناسبة اليوم العالمي للرياضة النسائية.. نظرة على أوضاع لاعبات كرة القدم في فرنسا

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 للاعبات كرة القدم في نادي باريس سان جرمان © فرانس24

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : زينب الهواري 3 دقائق

معظم نوادي الدوري الفرنسي للسيدات لم تدخل إلى عالم الاحتراف بشكل قانوني. فتمارس بعض اللاعبات رياضة كرة القدم في ظروف جيدة والبعض الآخر يعاني من نقص في الرواتب وأماكن التدريب. ففي إيسي لومولينو بضواحي باريس، تتدرب اللاعبات مرة واحدة يومية بسبب قلة الموارد المالية، ولذلك لجأن إلى البحث عن عمل إضافي لتحسين ظروفهن المعيشية. وينوي اتحاد كرة القدم إنشاء دوري خاص بالسيدات ما سيعزز قدراتهن في هذا المجال. تقرير: زينب الهواري وأرميل كو وكلوفيس كازالي