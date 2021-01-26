خسائر بأكثر من ملياري يورو... فيروس كورونا يهدد الكرة الأوروبية

أشار خبراء في شركة "ديلويت" المختصة في مجال التدقيق المالي إلى أن الأندية العشرين الأعلى دخلا في كرة القدم الأوروبية تواجه خطر خسارة أكثر من ملياري يورو (2,4 مليار دولار) بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

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تواجه الأندية العشرون الأعلى دخلا في كرة القدم الأوروبية خطر خسارة أكثر من ملياري يورو (2,4 مليار دولار) بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، وفق توقعات خبراء في شركة "ديلويت" المختصة في مجال التدقيق المالي.

فبحسب التقرير الأخير للشركة "فوتبول ماني ليغ"، تراجعت إيرادات الأندية العشرين التي شملتها الدراسة بمقدار 1,1 مليار يورو في موسم 2019-2020 بسبب إقامة المباريات خلف أبواب موصدة وتراجع الدخل من حقوق البث التلفزيوني.

وسيتم استرداد بعض هذه الإيرادات في حسابات موسم 2020-2021، إذ تنتهي السنة المالية في معظم الأندية في 30 حزيران/يونيو، مما يعني أن الاموال التي كسبتها من بث البطولات المحلية والمسابقات الأوروبية التي انتهت بعد ذلك التاريخ لم تدرج في أرقام الموسم الماضي.

لكن التداعيات المستمرة للجائحة سيكون لها وقع أكبر ماليًا على الأندية في موسم 2020-2021 مع إقامة المباريات خلف أبواب موصدة في غالبية دوريات القارة العجوز منذ مطلع الموسم في حين لا تبدو أن القيود ستخفف في المستقبل القريب، علمًا أن القسم الأول من الموسم الفائت شهد حضورًا جماهيريًا طبيعيًا حتى شباط/فبراير.

حتى مع استمرار إغلاق الملاعب، تم التعويض للقنوات الناقلة بسبب التعديل الذي طرأ على جدول المباريات بعد توقف المنافسات قسريًا قرابة ثلاثة أشهر وغياب الأجواء التي تنتجها الملاعب الفارغة.

من هم الأكثر تضررا؟

وبلغ إجمالي الخسائر في الدوريات الأوروبية "الخمسة الكبرى" وهي إنكلترا، إسبانيا، ألمانيا، فرنسا وإيطاليا، إضافة إلى مسابقتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" حوالي 1,2 مليار يورو.

وأوضح تيم برديج من مجموعة "سبورتس بيزنيس" في شركة ديلويت: "عادة نصدر تقريرنا الخاص ونتحدث عن نمو الإيرادات، ولكن بالطبع كرة القدم ليست محصنة ضد جائحة كوفيد-19". مضيفا: "كان هناك خسائر في الإيرادات بسبب غياب المشجعين عن الملاعب، وقلة التفاعل في يوم المباراة - إنفاق المشجعين في متاجر الأندية وشراء الطعام والمشروبات - وهناك عامل يتعلق بالإيرادات التي عوضتها القنوات الناقلة أو أجلتها إلى العام المقبل".

وقد تمكن برشلونة الاسباني من الحفاظ على مركزه في صدارة جدول الإيرادات على الرغم من انخفاض دخله بنسبة 15 في المئة إلى 715 مليون يورو. مع ذلك، لا يزال النادي الكاتالوني غارقًا في أزمة اقتصادية بسبب الديون المتصاعدة البالغة 1,2 مليار يورو وفقًا للتقرير المالي الذي أصدره النادي الإثنين.

فيما بقي غريمه ريال مدريد في المركز الثاني متخلفًا عنه فقط بـ200 ألف يورو.

إلى ذلك، يحتل بايرن ميونيخ بطل ألمانيا وأوروبا المركز الثالث أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي الرابع بسب غياب الأخير عن دوري الأبطال الموسم الفائت.

ويحتل يونايتد المركز الأول بين أندية الدوري الممتاز على لائحة العشرين الأوائل التي تضم أيضًا كل من ليفربول، مانشستر سيتي، تشلسي، توتنهام، أرسنال وايفرتون.

فيما يعتبر زنيت سان بطرسبورغ الروسي النادي الوحيد من خارج الدوريات الخمسة الكبرى على اللائحة. ودفع تأثير الوباء بعض أكبر الأندية نحو ابتكار مسابقات جديدة لضمان عائدات اكبر.

تصاعدت التكهنات بشأن الدوري السوبر الأوروبي الذي تسعى أندية عدة لإطلاقه، لكن الأسبوع الماضي حذر الاتحادان الدولي "فيفا" والأوروبي "ويفا" اللاعبين الذين يشاركون في هذه المسابقة من عقوبة منعهم عن خوض غمار أي بطولة ينظماها مثل كأس العالم وكأس أوروبا.

فرانس24/ أ ف ب

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