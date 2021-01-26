مونديال كرة اليد: منتخبان عربيان في الدور ربع النهائي لأول مرة منذ 21 عاما

لأول مرة منذ 21 عاما، يشارك فريقان عربيان في دور الثمانية ضمن مونديال كرة اليد، المنظم في نسخته 27 على أرض الفراعنة. ويتعلق الأمر بكل من مصر وقطر. ويواجه المنتخب الأول الدانمارك، فيما يقابل الثاني السويد. وعرفت المنافسة مشاركة أربعة منتخبات عربية أخرى، إلا أن اثنين منها وهما البحرين والجزائر خرجا منها في الدور الثاني، فيما غادرت تونس والمغرب التظاهرة من الدور التمهيدي.

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حققت كرة اليد العربية ممثلة في المنتخبين المصري والقطري نتائج في غاية الأهمية بالمونديال في نسخته 27، المنظمة في مصر، مع تأهل المنتخبين لدور الثمانية، وهي المرة الأولى التي يصل فيها منتخبان عربيان إلى هذا الدور منذ 21 عاما.

وإلى جانب هذين المنتخبين العربيين، تأهلت ستة منتخبات أوروبية هي الدانمارك والنرويج وإسبانيا وفرنسا والسويد والمجر.

وفي ربع النهائي الذي يقام الأربعاء، تلعب الدانمارك حاملة اللقب مع مصر بطلة أفريقيا، والفائز بينهما يلاقي المتأهل بين إسبانيا بطلة أوروبا والنرويج وصيفة آخر نسختين، في أبرز مباريات دور الثمانية.

أما قطر بطلة آسيا، فتلاقي السويد حاملة اللقب أربع مرات، والفائز بينهما يلعب في نصف النهائي المقرر الجمعة مع الفائز بين فرنسا الأكثر تتويجا بالبطولة مع ستة ألقاب، والمجر وصيفة 1986.

وتقام مباريات ربع النهائي على ثلاثة ملاعب هي صالة القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة وصالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وبعد 13 يوما من المباريات المكثفة، حصلت المنتخبات على يوم من الراحة الثلاثاء لإعادة شحن بطارياتها قبل بدء الأدوار الإقصائية.

وكانت أربعة منتخبات عربية تأهلت إلى الدور الرئيس، فأكملت مصر وقطر المشوار بعد خروج البحرين والجزائر، فيما غادرت تونس والمغرب من الدور التمهيدي.

وحجزت مصر بطاقتها الأحد بتعادلها المثير مع سلوفينيا (25-25) التي غاب عدد من لاعبيها بسبب تسمم غذائي. ويخوض الفراعنة مواجهة بالغة الصعوبة أمام الدانمارك، الوحيدة مع فرنسا التي فازت في جميع مبارياتها حتى الآن.

باروندو فخور "بأداء لاعبي منتخب الفراعنة"

وأعرب مدرب مصر الإسباني روبرتو غارسيا باروندو عن فخره بأداء لاعبي منتخب الفراعنة والروح التي حولت الخسارة الكبيرة أمام سلوفينيا إلى تعادل في آخر ثواني المباراة "ماذا يمكنني أن أقول؟ فقط سعيد جداً وأبارك للاعبين. كانت مباراة صعبة للغاية لكني فخور بتحويل النتيجة".

وتابع "تأهلنا إلى ربع النهائي وهذا أمر كبير جداً، أذكر الناس أن سلوفينيا هي رابع بطولة أوروبا في نسختها الأخيرة، ومن الفخر أن نصل لهذا المستوى من التنافس، مصر ضمن أفضل 8 في العالم وهذا أمر رائع".

والتقت مصر مع الدانمارك خمس مرات في بطولة العالم سابقا خسرتها كلها 26-35 في 2003، 17-26 في 2009 و28-35 في 2017 و20-26 في 2019، فيما تعادلا 23-23 في أولمبياد بكين 2008.

وقال علاء السيد رئيس لجنة المنتخبات في الاتحاد المصري في حديث للقناة الرسمية "سنؤدي مباراة جيدة، المباراة في الملعب ليست بعيدة وليس لدينا هيبة من أي فريق"، مشددا أن مصر تستحق ما هو أكثر من بلوغ دور الثمانية.

قطر تتطلع لتجاوز السويد

أما قطر وصيفة نسخة 2015 على أرضها، فقلبت تأخرها الإثنين إلى فوز مثير على الأرجنتين 26-25، مستفيدة من خدمة الدانمارك التي فازت على كرواتيا 38-26 رغم هامشية المباراة بالنسبة لها.

وقاد اللاعب الكوبي الأصل رافايل كابوتي (33 عاما) منتخب قطر بتسجيله هدف الفوز قبل 27 ثانية على نهاية الوقت من بين ستة أهداف، فيما أضاف فرانكيس مارسو ثمانية وأحمد مدادي ستة.

ويتنافس الظهير مارسو (33 عاما) مع النرويجي ساندر ساغوسن على لقب هداف البطولة، إذ سجل مارسو الكوبي الأصل 53 هدفا مقابل 50 للثاني.

وأعرب المدرب الإسباني لقطر فاليرو لوبيس عن فخره بأداء لاعبيه خاصة في ربع الساعة الأخير، مضيفا "ارتكبنا عددا من الأخطاء خلال الـ 45 دقيقة الأولى ما تسبب في تراجعنا في النتيجة".

وتابع "فخور جدا بأداء اللاعبين والروح التي ظهرت في النهاية والتي ساهمت بشكل كبير في تحقيق الفوز. بدأنا المباراة بشكل سيء مع تفوق فريق الأرجنتين كل ذلك جعل تقدمهم منطقيا لكن روح اللاعبين التي ظهرت منحتنا الفوز في النهاية".

والتقت قطر والسويد مرتين سابقا في بطولة العالم، ففازت السويد 36-25 في 2017 و23-22 في 2019.

وفي الأدوار الإقصائية، يُعتمد الوقت الإضافي بحال التعادل بواقع شوطين مدة كل منهما خمس دقائق، وبحال بقي التعادل مسيطرا يتم اللجوء إلى شوطين إضافيين آخرين ثم ركلات ترجيحية من مسافة سبعة أمتار.

برنامج ربع النهائي:

- الأربعاء:

الدانمارك - مصر (صالة القاهرة)

السويد - قطر (صالة القاهرة)

فرنسا - المجر (صالة 6 أكتوبر)

إسبانيا - النرويج (صالة العاصمة الإدارية)

فرانس24/ أ ف ب

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