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بطولة أستراليا المفتوحة للتنس: السماح بحضور 30 ألف مشجع يوميا في أكبر حضور جماهيري منذ ظهور فيروس كورونا

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الصربي نوفاك جوكوفيتش يرفع كأس بطولة أستراليا المفتوحة، 2 شباط/فبراير 2020.
الصربي نوفاك جوكوفيتش يرفع كأس بطولة أستراليا المفتوحة، 2 شباط/فبراير 2020. © رويترز
نص : فرانس24 تابِع
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قال وزير الرياضة في ولاية فيكتوريا الأسترالية السبت أنه سيسمح بحضور ما يصل إلى 30 ألف مشجع يوميا خلال بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، التي تنطلق في ملاعب ملبورن بارك في الثامن من فبراير/ شباط المقبل وتستمر 14 يوما. وتابع المسؤول "لن تكون الأمور مثل ما كانت عليه خلال السنوات القليلة الماضية لكنه سيكون الحضور الجماهيري الأكبر في حدث رياضي خلال أشهر طويلة".

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أعلن مارتن باكولا وزير الرياضة في ولاية فيكتوريا الأسترالية السبت أنه سيسمح بحضور ما يصل إلى 30 ألف مشجع يوميا خلال بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، التي تنطلق في ملاعب ملبورن بارك في الثامن من فبراير/ شباط المقبل وتستمر 14 يوما.

ويمثل هذا العدد نحو 50 في المئة من العدد المسموح به في الأوضاع العادية.

وسينخفض العدد إلى 25 ألفا في الأيام الخمسة الأخيرة من البطولة الكبرى الأولى للموسم الحالي مع تراجع عدد المباريات.

وقال باكولا للصحافيين في مقر إقامة البطولة "هذا يعني أنه خلال 14 يوما سيصل العدد الإجمالي للجمهور إلى 390 ألف شخص هنا في ملبورن بارك وهذا يعادل نحو 50 في المئة من معدل العدد خلال السنوات الثلاث الأخيرة".

وتابع المسؤول الأسترالي "لن تكون الأمور مثل ما كانت عليه خلال السنوات القليلة الماضية لكنه سيكون الحضور الجماهيري الأكبر في حدث رياضي خلال أشهر طويلة".

وأكد باكولا أن هذا القرار بمثابة ثمرة لجهود ولاية فيكتوريا في التصدي لانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار الذي أثار الخوف حول العالم منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية أواخر عام 2019.

ولم تسجل الولاية أي إصابة محلية بالعدوى طوال 24 يوما.

فرانس24/ رويترز

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