اليابان: رئيس اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية يصر على تنظيم ألعاب طوكيو مهما كان مستوى الجائحة

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صرح رئيس اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية المؤجلة في طوكيو يوشيروي موري بأن هذه الألعاب ستنتظم الصيف المقبل مهما كانت مستوى تطور جائحة كورونا. واستبعد يوشيروي موري احتمال عدم تنظيم هذه الألعاب، بل ودعا إلى التفكير في إدماج ألعاب جديدة في هذه الدورة من الألعاب الأولمبية. يأتي ذلك على الرغم من أن الرأي العام في اليابان كان قد عبّر بحسب استطلاع رأي عن معارضته لإقامة هذه الألعاب وتفضيله الإلغاء أو التأجيل.

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ستقام دورة الألعاب الأولمبية المؤجلة في طوكيو الصيف المقبل "مهما كان تطوُّر فيروس كورونا"، بحسب ما ذكر رئيس اللجنة المنظمة يوشيروي موري الثلاثاء في ظل تمديد حال الطوارئ، مستبعدا الشكوك حول تنظيم الحدث العالمي.

وقال موري في اجتماع للمنظمين ومسؤولي الحزب الحاكم في اليابان "سنمضي قدما بالتأكيد مهما كان تطوُّر جائحة فيروس كورونا"، مضيفا "يجب أن نتجاوز المناقشة حول ما إذا كنا سننظم الألعاب من عدمها. فلنفكر في نوع جديد من الألعاب في هذه المناسبة".

وتأتي هذه التعليقات في وقت يصرّ المنظمون على تنظيم ألعاب آمنة من تفشي كورونا حول العالم، بما في ذلك اليابان في الآونة الأخيرة.

ومدد رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا الثلاثاء حال الطوارئ لمدة شهر، ما يعني أن الإجراءات الاحترازية مستمرة حتى السابع من آذار/مارس المقبل في طوكيو وعدة مدن في البلاد. ويشمل التمديد 10 من أصل 11 مقاطعة متأثرة بداية بهذه الإجراءات.

وأشار سوغا إلى أن حال الطوارئ المفروض منذ مطلع كانون الثاني/يناير، ساهم في تقليص انتشار العدوى، لكن يتوجب القيام بالمزيد "لا يزال معدل الاستشفاء مرتفعا، لهذا نريد متابعة الإجراءات". تابع "يتعين علينا تغيير الطريقة التي نتصرف بها إذا أردنا احتواء الفيروس".

ووعد برفع حال الطوارئ تدريجيا من المناطق التي تشهد تحسنا دون انتظار تاريخ السابع من آذار/مارس.

وتُعدّ حال الطوارئ أكثر مرونة من دول أخرى كونها تحث على العمل من المنازل وإغلاق الحانات والمطاعم الساعة الثامنة مساء.

وفُرضت إجراءات صارمة على الحدود بعد ارتفاع عدد الإصابات، ما أدّى إلى تأجيل تصفيات السباحة الفنية المقررة في آذار/مارس.

ولا تزال جولة الشعلة مقرّرة في عدة مدن في البلاد بدءا من 25 آذار/مارس.

ويُتوقع أن يعلن المنظمون الأربعاء عن تفاصيل إضافية حول الاجراءات المقترحة المضادة لانتشار الفيروس خلال الألعاب المؤجلة منذ صيف 2020 بسبب تفشي الجائحة عالميا.

لكن الرأي العام الياباني عبّر مرارا عن معارضته إقامة الألعاب وأبرزها استطلاع كشف عن رغبة 80% من اليابانيين بالإلغاء أو التأجيل.

وأعلن المنظمون عن رفضهم بشكل قاطع هذا الخيار متكئين على دعم اللجنة الأولمبية الدولية والرياضيين المشاركين من مختلف أنحاء العالم.

فرانس24/ أ ف ب

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