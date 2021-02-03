كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين: المغرب ومالي يترشحان إلى النهائي

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مدافع المنتخب المغربي سفيان البوفتيني يحتفل بافتتاحه التسجيل في مرمى الكاميرون (4-صفر) في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين في الثالث من شباط/فبراير 2021.

ترشح كل من المغرب ومالي الأربعاء إلى نهائي كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين بعد أن فاز المنتخب المغربي على منافسه الكاميرون برباعية نظيفة. وكانت مالي أولى المتأهلين إلى المباراة النهائية بفوزها على غينيا 5-4 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

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وجه المنتخب المغربي، حامل اللقب، إنذارا شديد اللهجة إلى نظيره المالي منافسه في المباراة النهائية للنسخة السادسة من كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين في كرة القدم، بفوزه الكبير على الكاميرون المضيف برباعية نظيفة الأربعاء في نصف النهائي.

وفرض مهاجم الرجاء البيضاوي سفيان رحيمي نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 40 و74، رافعا رصيده إلى 5 أهداف في البطولة فانفرد بصدارة لائحة الهدافين بفارق هدفين أمام شريكه السابق مهاجم غينيا ياخوبا باري.

وافتتح سفيان البوفيتيني التسجيل (29)، وختم محمد علي بامعمر المهرجان (83)، ليتأهل المغرب إلى المباراة النهائية الثانية على التوالي حيث ضرب موعدا مع مالي التي تغلبت على غينيا 5-4 بركلات الترجيح إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وكان المنتخب المغربي الطرف الأفضل أغلب فترات المباراة وخلق مهاجموه العديد من الفرص خصوصا القائد أيوب الكعبي، هداف النسخة الأخيرة برصيد 9 أهداف، أبرزها عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من رحيمي والمرمى مشرع أمامه فتابعها بغرابة بيمناه سهلة بين يدي الحارس (5).

ونجح المنتخب المغربي في افتتاح التسجيل عندما انبرى مدافع نهضة بركان عمر النمساوي لركلة حرة جانبية أفلتت من يدي الحارس هاشو كيريدو وتهيأت أمام مدافع حسنية أغادير سفيان البوفتيني فتابعها بيمناه داخل المرمى الخالي (29).

وعزز المنتخب المغربي تقدمه بهدف رائع عندما مرر القائد أيوب الكعبي كرة خلف الدفاع إلى عبد الإله الحافيظي داخل المنطقة فهيأها بيمناه لزميله في الرجاء البيضاوي سفيان رحيمي القادم من الخلف دون مراقبة فتابعها بيسراه زاحفة على يسار الحارس (40).

ووجه رحيمي الضربة القاضية للكاميرون عندما استغل كرة لعبها أحد المدافعين من ركلة حرة إلى أحد زملائه فسددها نجم الرجاء البيضاوي بيمناه من خارج المنطقة مستغلا خروج الحارس من عرينه فأسكنها الشباك (74).

وختم لاعب وسط اتحاد طنجة بامعمر المهرجان عندما استغل تمريرة عرضية داخل المنطقة تابعها بيمناه داخل المرمى الخالي (83).

وحقق المنتخب المغربي أربعة انتصارات حتى الآن في البطولة بعدما استهل مشواره بفوزه على توغو 1-صفر ثم تعادل مع رواندا سلبا في الجولة الثانية، قبل أن يتغلب على أوغندا 5-2، ثم فاز على زامبيا 3-1 في ربع النهائي.

وتوج المنتخب المغربي بلقب النسخة الخامسة التي استضافها على أرضه عام 2018 بفوزه على نيجيريا برباعية نظيفة في المباراة النهائية، ليصبح ثالث منتخب عربي يتوج بلقب البطولة بعد تونس، بطلة النسخة الثانية عام 2011 على أرضها، وليبيا، بطلة النسخة الثالثة عام 2014 في جنوب أفريقيا.

مالي في النهائي الثاني

وكانت مالي أولى المتأهلين إلى المباراة النهائية بفوزها على غينيا 5-4 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وهي المرة الثانية على التوالي التي تحجز فيها مالي بطاقتها بركلات الترجيح بعدما كانت ابتسمت لها في ربع النهائي ضد الكونغو عندما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي أيضا بالتعادل السلبي.

وعلى غرار فوزها في ربع النهائي، تدين مالي بتأهلها إلى مامادو كوليبالي الذي سجل الركلة الترجيحية الأخيرة التي منحتها بطاقة المباراة النهائية.

وهي المرة الثانية التي تبلغ فيها مالي المباراة النهائية للبطولة القارية بعد الأولى في النسخة الرابعة في رواندا عام 2016 عندما خسرت أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية صفر-3.

وتلتقي الكاميرون وغينيا السبت في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

فرانس24/ أ ف ب

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