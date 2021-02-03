مقابلتان مصيريتان بين المغرب والكاميرون ومالي وغينيا في إطار نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين

مواجهة صعبة بين الكاميرون والمغرب اليوم في إطار ربع النهائي لبطولة أفريقيا للاعبين المحليين 2020

تتجه الأنظار نحو المقابلة التي ستجري مساء الأربعاء في ملعب لامبيه بين الكاميرون البلد الذي يستضيف كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين 2020، والمغرب الذي فاز بصعوبة في الدور ربع النهائي على زامبيا. وبينما يسعى الكاميرون إلى إحراز الكأس للمرة الأولى في تاريخه، يريد المغرب بذل قصارى جهوده للمرور إلى الدور النهائي وربما الحفاظ على هذه البطولة التي فاز بها في 2019. فيما ستجمع مباراة نصف النهائي الثانية مالي بغينيا.

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عشاق الكرة المستديرة الأفريقية على موعد مساء الأربعاء مع مباراتين مصيريتين في إطار تصفيات كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين 2020 التي تجري في الكاميرون ابتداء من 7 كانون الثاني/يناير ولغاية 6 شباط/فبراير. وتجمع الأولى المغرب والكاميرون والثانية بين مالي وغينيا في نصف نهائي البطولة.

ويواجه فريق الكاميرون للمحليين مساء الأربعاء نظيره المغربي الذي فاز بالنسخة الماضية في 2019 بملعب لامبيه في مقابلة نارية تجري بحضور مناصري فريق البلد المنظم.

وبعد أن هزم الكاميرون الكونغو الديمقراطية الأحد الماضي بهدفين مقابل هدف واحد، سيسعى البلد المنظم إلى إقصاء أسود الأطلس الذين فازوا على زامبيا في الدور ربع النهائي بثلاثة أهداف مقابل واحد.

"دربي" مفتوح

وفي هذا الشأن قال مدرب "الأفيال" (منتخب الكاميرون) مارتان ندتونغو مبيليه "لدي استراتيجية معينة ولن أكشف عنها. اللاعبون في وضعية جيدة. سندخل المقابلة بنفس العزيمة التي دخلنا بها ضد الكونغو الديمقراطية". وأضاف "المغرب يملك فريقا منسجما ولاعبين يتمتعون بتقنيات عالية تمكنهم من تمرير الكرة بسهولة. لكن الآن يجب علينا أن نتصدى لهذه "المشكلة" عندما نواجه هذا الفريق".

وسيشكل اللاعب سفيان رحيمي (24 عاما) خطرا كبيرا على دفاع الكاميرون بعدما سجل ثلاثة أهداف خلال أربع مقابلات في البطولة الحالية.

وفي المقابلة الثانية، ستواجه غينيا التي فازت على رواندا بهدف مقابل لا شيء في الدور ربع النهائي مالي الذي أرغم إلى الذهاب حتى الضربات الترجيحية لكي يهزم الكونغو الديمقراطية.

ويرى متتبعو كرة القدم أن هذه المقابلة ستكون مفتوحة من الجانبين. وفي تصريح لوسائل إعلام أفريقية قال مدرب منتخب مالي نوهوم دياني "بذلنا جهودا كبيرة للمرور إلى الدور نصف النهائي بفضل الضربات الترجيحية. ما بقي لنا الآن إلا انتظار منافسنا المقبل"، مشيرا أن "مستوى البطولة مرتفع خاصة من الناحية التكتيكية وهذا مكسب جميل للقارة الأفريقية".

فرانس24

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