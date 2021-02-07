المنتخب المغربي يتوج بكأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين 2021

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حارس مرمى المغرب أنس زنيتي، مباراة كرة القدم النهائية لبطولة الأمم الأفريقية بين المغرب ومالي على ملعب أحمدو أهيدجو في ياوندي، الكاميرون، في 7 فبراير/ شباط 2021.

احتفظ المنتخب المغربي بلقب بطل أمم أفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على مالي 2-صفر في المباراة النهائية الأحد التي جرت في ياوندي أمام نحو 10 آلاف متفرج سمح لهم بمتابعة اللقاء.

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توج المنتخب المغربي بلقب بطل أمم أفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم بعد فوزه على مالي 2-صفر في المباراة النهائية الأحد في ياوندي أمام نحو 10 آلاف متفرج سمح لهم بمتابعة اللقاء.

المغرب صاحب أقوى هجوم

وكانت المواجهة بين المغرب صاحب أقوى هجوم مع 13 هدفاً ومالي صاحبة أقوى دفاع (دخل مرماها 3 أهدف).

وبعد أن صمد المنتخب المالي لقرابة الساعة أمام منافسه، تلقت شباكه الهدف الأول بواسطة كرة رأسية رائعة لسفيان البوفطيني اثر تمريرة متقنة من عمر النمساوي (69).

ونجح قائد المغرب أيوب الكعبي في إضافة الهدف الثاني بعد 10 دقائق من الأول من كرة راسية ايضا من ركلة ركنية.

وكانت مالي اهدرت اخطر فرصة عندما انفرد موسى بالو بالحارس المغربي أنس زنيتي الذي تصدى لمحاولته ببراعة (64).

وطرد الحكم لاعب منتخب مالي ايساكا ساماكي في الثواني الأخيرة لدوسه على كاحل أحد اللاعبين المغاربة.

وكان المغرب توج بطلاً على أرضه عام 2018، في حين منيت مالي بخسارتها الثانية في النهائي بعد نسخة عام 2016.

واختير زنيتي أفضل حارس في البطولة في حين نال زميله سفيان رحيمي لقبي أفضل لاعب وأفضل هداف مع 5 اهداف.

فرانس24/ أ ف ب

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