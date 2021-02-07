بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يثأر لخسارته ذهابا ويفوز على مضيفه أولمبيك مرسيليا بهدفين مقابل لاشيء

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استطاع نادي باريس سان جرمان الأحد الثأر لخسارته ذهابا ليفوز على مضيفه أولمبيك مرسيليا الأحد بهدفين مقابل لاشيء ضمن المنافسات على لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

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على ملعب فيلودروم، ثأرالأحد باريس سان جرمان لخسارته ذهابا على ملعب بارك دي برنس في العاصمة صفر-1 على يد منافسه أولمبيك مرسيليا وتغلب عليه 2-صفر، ضمن المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة فرنسا لكرة القدم.

نيمار متوعك وفيراتي يعود

لم يشارك نجم باريس سان جرمان البرازيلي نيمار أساسيا بسبب التهاب معوي عانى منه في اليومين الاخيرين لكنه تواجد على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين.

في المقابل عاد صانع ألعاب الفريق الإيطالي ماركو فيراتي للمرة الأولى منذ تعافيه من فيروس كورونا.

ويواصل النادي الباريسي مطاردة ليل وأولمبيك ليون على لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

مبابي يفتتح التسجيل

وهز كيليان مبابي وماورو إيكاردي الشباك في الشوط الأول ليرفع باريس سان جرمان رصيده إلى 51 نقطة من 24 مباراة متأخرا بثلاث نقاط عن ليل المتصدر ونقطة واحدة عن أولمبيك ليون واللذين انتصرا في هذه الجولة.

وبقي مرسيليا المتعثر، الذي خسر في أربع من آخر خمس مباريات في الدوري وطُرد لاعبه ديميتري باييه في الدقيقة الأخيرة، في المركز التاسع وله 33 نقطة من 22 مباراة.

وتعرض مرسيليا لمشاكل خارجية في الفترة الماضية بعد اقتحام الجماهير ملعب التدريب وسط احتجاجات على رئيس النادي جاك-هنري إيرو وتم إيقاف المدرب أندريه فيلاس-بواش بعد عرضه تقديم استقالته وحديث بنوا بايان عمدة المدينة عن رغبته في بيع استاد فيلودروم.

فرانس24/ رويترز

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