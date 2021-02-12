استقالة رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو بعد انتقادات دولية لتصريحاته المسيئة للنساء

أعلن الجمعة يوشيرو موري، رئيس اللجنة التنظيمية لأولمبياد طوكيو 2020، استقالته بعد الانتقادات الدولية الحادة التي طالته إثر إدلائه بعدد من التصريحات المسيئة للمرأة. وقال موري في اجتماع عقد الجمعة إنه لا يود أن يصبح وجوده عائقا أمام إقامة بلاده للألعاب الأولمبية في يوليو/تموز المقبل. واعتبرت اللجنة الأولمبية الدولية أن ما صدر عن موري من تصريحات بحق النساء "غير ملائم بتاتا".

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قال رئيس اللجنة التنظيمية لأولمبياد طوكيو 2020 يوشيرو موري الجمعة، في اجتماع لمجلس طوكيو 2020، إنه استقال على خلفية تصريحات أدلى بها في وقت سابق ضد النساء ما تسبب بانتقادات حادة دولية قبل أقل من ستة أشهر من استضافة اليابان للألعاب المؤجلة بسبب فيروس كورونا.

وصرح موري في الاجتماع الذي ضم مجلس طوكيو 2020 والمجلس التنفيذي بالقول "تسببت تصريحاتي غير اللائقة بالكثير من الفوضى... أتمنى أن أستقيل من منصب الرئيس اعتبارا من اليوم". وتابع "الأهم أن تُقام الالعاب الأولمبية بدءا من تموز/يوليو. لا يجب أن تصبح القضية أن يكون تواجدي هو العائق لفعل ذلك".

ويحوم الشك حول هوية الشخص الذي سيخلف موري في منصبه الرفيع، علما أن الأخير كان اختار شخصية رياضية سابقة وإدارية معروفة لخلافته هو سابورو كوابوتشي (84 عاماً).

وبدا أن عملية تبادل السلطة باتت محسومة، حيث أجرى كوابوتشي لاعب كرة القدم السابق العديد من المقابلات لوسائل إعلام محلية تحدث خلالها عن الخطط التي يريد بداية تنفيذها في عمله الجديد. لكن سرعان ما تصاعدت الأصوات المعارضة لهذا الاختيار، منددة بهيمنة موري على ما يحصل وإمساكه بزمام الأمور بالرغم من استقالته.

وأفادت صحيفة "أساهي شيمبون" الجمعة صباحا أنه "داخل اللجنة المنظمة، هناك بعض الأصوات التي تعبر عن قلقها". ونقلت الصحيفة عن مصدر مشارك في تنظيم الألعاب قوله "لا أعتقد أن تولي هذا الرجل العجوز سيقنع الجمهور".

وتصدرت التصريحات والتغريدات المعارضة لتعيين كوابوتشي موقع "تويتر" في اليابان، في وقت اصرت وزيرة الدولة لدورة طوكيو الأولمبية سايكو هاشيموتو بأنه "لم يتم حسم أي شيء". وتابعت "ستتخذ اللجنة الأولمبية قرارها... مع الاستماع إلى آراء العديد من الناس". وختمت "من المستحسن المرور بالإجراءات الرسمية".

وذكرت وسائل إعلام محلية في وقت باكر الجمعة أن الحكومة اليابانية مارست ضغوطات على طوكيو 2020 من أجل الانتهاء من قضية التعيين، فيما أشارت مصادر مقربة من كوابوتشي أنه قرر رفض تولي هذا المنصب. وشرّع انسحاب كوابوتشي الباب أمام عدة فرضيات، على الرغم من أن التقارير اقترحت اسم هاشيموتو وهي بطلة أولمبية سابقة وواحدة من سيدتين في مجلس الوزراء، كمرشحة لهذا المنصب.

وتأتي استقالة موري (83 عاما) بعد أسبوع من إثارته لحفيظة الكثيرين ودفع بمئات المتطوعين إلى الانسحاب بعدما قال إن النساء يتحدثن كثيرا في الاجتماعات. وقد اعتذر موري عما بدر عنه لكنه حينها لم يتخذ القرار بالتخلي عن منصبه، في وقت اعتبرت اللجنة الأولمبية الدولية أن القضية أقفلت بالنسبة لها لكنها عادت في وقت لاحق وأصدرت بيانا قالت فيه أن ما صدر عنه "غير ملائم بتاتا". ورأت أن "التعليقات الأخيرة لرئيس طوكيو 2020 موري كانت غير ملائمة بتاتا وتتعارض مع التزامات اللجنة الأولمبية الدولية وإصلاحاتها في الأجندة الأولمبية 2020". وأشارت الى أن موري قد اعتذر "ثم أدلى لاحقا بعدد من التعليقات"، أبرزها أنه "لا أتحدث كثيرا مع النساء".

فرانس24/ أ ف ب

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