دوري أبطال أفريقيا: الزمالك المصري يكتفي بالتعادل مع ضيفه مولودية الجزائر

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لاعبو الزمالك بعد مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لسنة 2020.

في أولى جولات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، اكتفى الزمالك المصري، وصيف بطل النسخة الماضية، باقتسام نقاط مباراته مع ضيفه مولودية الجزائر الجمعة، بعد نهاية اللقاء الذي يندرج في إطار منافسات المجموعة الرابعة من المسابقة بالتعادل السلبي. وتعتبر هذه النتيجة مخيبة بالنسبة إلى الفريق المصري لا سيما أن مولودية الجزائر يعاني من عدم استقرار فني ومباراة الجمعة كانت الأولى له بإشراف مدربه الجديد عبد القادر عمراني.

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سقط الزمالك المصري وصيف البطل في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه مولودية الجزائر الجمعة على ملعب القاهرة الدولي، وذلك في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا في كرة القدم.

ويلتقي السبت في المجموعة ذاتها الترجي التونسي وتونغيث السنغالي الذي أطاح بالرجاء البيضاوي المغربي من دور الـ32.

تعادل مخيب

ويشكل التعادل، بالنسبة إلى الزمالك الساعي إلى تعويض خيبة خسارة نهائي الموسم الماضي أمام غريمه المحلي الأهلي والفوز باللقب للمرة الأولى منذ 2002، نتيجة سلبية بالتأكيد لاسيما أن مولودية الجزائر يعاني من عدم استقرار فني ومباراة الجمعة كانت الأولى له بإشراف مدربه الجديد عبد القادر عمراني الذي حل بدلا من نبيل نغيز إثر فسخ عقده بالتراضي.

وجاء الشوط الأول جيدا من الناحية الفنية، حيث سيطر الزمالك على أغلب فتراته بفضل تحركات الثلاثي أحمد سيد "زيزو" وفرجاني ساسي وإمام عاشور، مقابل تراجع للاعبي المولودية بهدف امتصاص الضغط الهجومي لأصحاب الأرض.

وكاد زيزو يضع فريقه في المقدمة بتسديدة قوية من خارج المنطقة أبعدها الحارس عبد القادر صالحي (4)، ثم أتبعها عاشور بفرصة أخرى مرت بجوار القائم الأيمن (11).

وفي الدقيقة 30 استغل محمود حمدي الونش الخروج الخاطئ للصالحي من مرماه وسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء أبعدها المدافع معاذ حداد من على خط المرمى، منقذا فريقه من هدف محقق لأصحاب الأرض.

ورد سامي فريوي بتسديدة خلفية مزدوجة مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى محمد أبو جبل (34).

وفي لحظة ارتباك عند الضيوف، كاد الزمالك أن يخطف التقدم حين مرر المثلوثي كرة عرضية وصلت إلى ساسي الذي سددها، فارتدت من يد الصالحي وشتتها الدفاع (35)، ثم عاد اللاعب ذاته وسدد كرة بجوار القائم الأيسر (1+45).

ودفع المدرب البرتغالي للزمالك جايمي باتشيكو بشيكابالا والمغربي حميد أحداد سعيا لزيادة الضغط الهجومي على دفاع الضيوف وإحراز هدف التقدم، وكاد الأخير أن يمنحه ما أرداه بتسديدة من داخل المنطقة أبعدها الصالحي لركنية (62).

ومع مرور الوقت ضغط الزمالك بكامل خطوطه وسدد البديل المغربي أشرف بن شرقي كرة أبعدها الصالحي (73) الذي كرر الأمر ذاته في وجه طارق حامد (82).

وفي المجموعة الأولى، عاد سيمبا التنزاني من ملعب فيتا كلوب بالنقاط الثلاث بالفوز عليه بهدف سجله من ركلة جزاء نفذها كريس موغالو من جمهورية الكونغو في الدقيقة 61.

وتضم المجموعة الأهلي المصري حامل اللقب الذي يلتقي الأحد مع ضيفه المريخ السوداني.

فرانس24/ أ ف ب

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