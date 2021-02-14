الدوريات الأوروبية: برشلونة وباريس سان جرمان يحققان فوزين مهمين قبل المواجهة المرتقبة في دوري الأبطال

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حقق كل من باريس سان جرمان وبرشلونة السبت فوزين مهمين في الدوري الفرنسي والإسباني تواليا قبيل مواجهتهما المرتقبة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء. أما في إيطاليا، تجرع كل من ميلان المتصدر ويوفنتوس حامل اللقب مرارة الهزيمة في جولة قد يصعد في ختامها إنتر ميلانو إلى الصدارة. فيما يواصل المتصدر مانشستر سيتي سلسة انتصاراته في الدوري الإنجليزي الذي شهد هزيمة جديدة لحامل اللقب ليفربول.

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أنقذ نابولي مدربه جينارو غاتوزو من الإقالة عندما أطاح بضيفه يوفنتوس حامل اللقب بالفوز عليه 1-صفر، فيما أسدى سبيتسيا خدمة إلى إنتر ميلان عندما حقق فوزا تاريخيا على جاره ميلان المتصدر 2-صفر السبت في المرحلة الثانية والعشرين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

في المباراة الأولى على ملعب "دييغو مارادونا" في نابولي، سجل لورنتسو إينسينيي الهدف الوحيد في الدقيقة 31 من ركلة جزاء، معيدا فريقه إلى سكة الانتصارات بعد تعادل وخسارتين أمام جنوى صفر-1 في الدوري السبت الماضي وأمام أتالانتا 1-3 الثلاثاء الماضي في إياب مسابقة الكأس التي جرد من لقبها بعدما تعادلا ذهابا صفر-صفر.

وأنعش نابولي آماله في المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل والتي تعتبر هدفا بالنسبة له هذا الموسم، بعدما ارتقى إلى المركز الرابع مؤقتا برصيد 40 نقطة مع مباراة مؤجلة أمام يوفنتوس بالذات.

في المقابل، جاءت خسارة يوفنتوس قبل مواجهة مضيفه بورتو البرتغالي الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري الأبطال. وتجمد رصيد يوفنتوس عند 42 نقطة في المركز الثالث وبات مهددا بالتراجع إلى المركز الخامس بعد لعب مباريات الأحد.

خسارة تاريخية لميلان

وأسدى سبيتسيا خدمة إلى إنتر ميلان عندما تغلب على جاره ميلان بهدفين نظيفين سجلهما جوليو ماجيوري (56) وسيموني باستوني (67).

وهو الفوز الثاني على التوالي لسبيتسيا والسادس هذا الموسم والأول في تاريخ مواجهاته مع ميلان الذي مني بالخسارة الثالثة هذا الموسم والأولى خارج قواعده بعد خسارتيه أمام ضيفيه يوفنتوس وأتالانتا.

وتجمد رصيد ميلان عند 49 نقطة وبات مهددا بفقدان الصدارة في حال فوز جاره على ضيفه لاتسيو الأحد، وذلك قبل الدربي الساخن بين قطبي ميلانو الأحد المقبل.

برشلونة يستعرض

في إسبانيا، حقق أتلتيكو مدريد المتصدر والمنقوص بسبب فيروس كورونا فوزه الخامس تواليا خارج أرضه في الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الأولى منذ 2014، بصعوبة السبت على حساب مضيفه غرناطة 2-1 في المرحلة الثالثة والعشرين، التي شهدت أيضا اكتساح برشلونة لألافيس 5-1 واستعاد الوصافة.

وعزز أتلتيكو، الباحث عن لقبه الحادي عشر في الدوري واللأول منذ 2014، صدارته إلى 54 نقطة من 21 مباراة، بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد حامل اللقب الذي لعب مباراة أكثر ويواجه ضيفه فالنسيا الأحد.

وفي المباراة الثانية، دك برشلونة شباك ضيفه ألافيس بخماسية بينها ثنائيتان للبرتغالي فرانشيسكو ترينكاو (29 و74) والأرجنتيني ليونيل ميسي (45+1 و75)، وأضاف جونيور فيربو الخامس (80)، فيما سجل ألافيس هدفه الوحيد بواسطة لويس ريوخا (57).

ووجه برشلونة إنذارا شديد اللهجة إلى ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي الذي يستضيفه بعد ثلاثة أيام على ملعب كامب نو في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

واستعاد برشلونة المركز الثاني برصيد 46 نقطة وبفارق الأهداف من غريمه التقليدي ريال مدريد مقلصا الفارق إلى 8 نقاط عن أتلتيكو مدريد الذي يملك مباراة مؤجلة.

فوز صعب لكنه مهم لباريس سان جيرمان

في الدوري الفرنسي، استعد باريس سان جرمان إلى رحلته لمواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا بالفوز 2-1 على ضيفه نيس اليوم السبت ليتصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وأحرز المهاجم الإيطالي مويز كين هدف الفوز بعدما ألغى روني لوبيز في الدقيقة 50 تقدم يوليان دراكسلر لأصحاب الأرض في الشوط الأول ويملك حامل اللقب 54 نقطة من 25 مباراة ويتقدم بفارق الأهداف على ليل، الذي يستضيف بريست الأحد، بينما يحتل أولمبيك ليون المركز الثالث ولديه 52 نقطة.

مانشستر سيتي وليفربول على طرفي نقيض

في إنجلترا، واصل إيلكاي جندوجان التألق وسجل هدفين ليقود مانشستر سيتي المتصدر للفوز 3-صفر على توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليواصل مسيرته القوية في المنافسة على اللقب.

ويملك سيتي 53 نقطة وبفارق سبع نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني الذي فاز 3-1 على ليفربول حامل اللقب السبت. ويملك سيتي مباراة واحدة مؤجلة. ورغم أنه يتبقى 15 جولة، فإنه من الصعب منع سيتي بمستواه الحالي من حصد اللقب للمرة الثالثة في أربع سنوات.

في مباراة أخرى، ارتكب أليسون حارس ليفربول خطأ فادحا جديدا ليمنح ليستر سيتي الفرصة لتعويض تأخره بهدف إلى فوز 3-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وخسر ليفربول حامل اللقب في ثلاث مباريات متتالية بالدوري ولأول مرة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 عندما كان يقوده بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي الحالي.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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