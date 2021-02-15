دوري أبطال أوروبا: برشلونة يستضيف باريس سان جرمان في مواجهة "مثيرة للاهتمام"

البرازيلي نيمار وكيليان مبابي خلال مباراة باريس سان جرمان ضد أنجيه في الدوري الفرنسي لكرة القدم في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2020

يحل باريس سان جرمان الثلاثاء ضيفا على برشلونة لخوض مواجهة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي قال عنها مدرب الفريق الإسباني الهولندي رونالد كومان، إنها ستكون "مثيرة للاهتمام". ويغيب عن المقابلة النجم البرازيلي نيمار والأرجنتيني دي ماريا بسبب الإصابة، ويعول مدرب الفريق الباريسي في هذه المقابلة على الهداف مبابي.

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يواجه برشلونة الثلاثاء ضيفه باريس سان جرمان في مواجهة، بموجب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال مدرب الفريق الإسباني رونالد كومان عن هذه المباراة إنها "مثيرة للاهتمام" و"متعة تستحق المشاهدة"،

"مباراة مثيرة للاهتمام"

وقال كومان: "إنها مواجهة بين فريقين، في أحدهما يلعب ميسي، أفضل لاعب في العالم والذي نحتاجه في أفضل مستوياته للفوز. ومن ناحية أخرى، فإن الأمر مشابه تقريبا بالنسبة لباريس سان جرمان الذي يملك لاعبا سريعا للغاية، يمكنه تعقيد الأمور علينا. لكنها ستكون مباراة مثيرة للاهتمام. بالنسبة لأي مشجع كرة القدم، يعتبر هاذان اللاعبان متعة تستحق المشاهدة".

وأضاف المدرب الهولندي: "بالنسبة لي، كي نشاهد أفضل مباراة، يجب أن يشارك أفضل اللاعبين. لا نعرف أبدا ما ستكون رد فعل فريق يعاني من غياب لاعب بأهمية نيمار. آمل أن يكون جميع اللاعبين متاحين في غضون أسابيع لمعرفة من هو الأفضل حقا (...) دي ماريا ونيمار لاعبان مهمان جدا لباريس، مثل أنسو فاتي وسيرجي روبرتو و(البرازيلي) فيليب كوتينيو بالنسبة لنا".

وتجرى هذه المقابلة في غياب جماهير الفريقين جراء الإجراءات الصحية التي فرضتها أزمة فيروس كورونا.

غياب نيمار

ومن المتوقع أن يتواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم ست مرات، في ملعب كامب نو، لكن الأمر لن يكون كذلك بالنسبة إلى مواطنه أنخل دي ماريا وزميله السابق في النادي الكاتالوني والحالي في سان جرمان البرازيلي نيمار، بسبب الإصابة. ومع ذلك سيراهن الباريسيون على سرعة وتألق النجم الثالث كيليان مبابي.

ستتركز الأضواء على كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان. ورغم تصدر مبابي قائمة هدافي دوري الدرجة الأولى الفرنسي برصيد 16 هدفا هذا الموسم، فإنه أخفق في التألق في دوري الأبطال، حيث سجل هدفين فقط ولم يهز الشباك في أدوار خروج المغلوب منذ الفوز 2-صفر على مضيفه مانشستر يونايتد في دور الستة عشر في 2019.

لكن بوكيتينو، الذي يتوقع أن يشرك ماورو إيكاردي وبابلو سارابيا أو مويزي كين إلى جوار مبابي البالغ من العمر 22 عاما، عبر عن سعادته بالمستوى الذي بلغه المهاجم الفرنسي.

وأضاف بوكيتينو الذي تولى المسؤولية بعد إقالة توماس توخيل في بداية العام في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، "نفتقد بالطبع لاعبين بارزين، لكن الفريق وباقي اللاعبين يتحلون بالمسؤولية...بالنسبة لمبابي أتوقع منه دائما ما أتوقعه من اللاعبين الكبار، وأنا سعيد بأدائه منذ وصولي".

وبينما سيرحب بوكيتينو بعودة الحارس الأساسي كيلور نافاس، قال المدرب الأرجنتيني إنه لم يحسم أمره بعد بشأن مشاركة لاعب وسط منتخب إيطاليا ماركو فيراتي الذي غاب عن الانتصار 2-1 مطلع الأسبوع في الدوري على نيس بسبب إصابة في الفخذ.

وقال "يجب أن نتعامل مع الأمر خطوة بخطوة. يتعين أولا تقييم حالة ماركو اليوم في التدريب. لدينا خطة عمل للمباراة وطبقا لحالته سنتخذ القرار المناسب".

وهنا برنامج الذهاب (جميع المباريات تقام في تمام الساعة 20,00 بتوقيت غرينيتش):

- الثلاثاء:

برشلونة الإسباني - باريس سان جرمان الفرنسي

لايبزيغ الألماني - ليفربول الإنكليزي

- الأربعاء:

بورتو البرتغالي - يوفنتوس الإيطالي

إشبيلية الاسباني - بوروسيا دورتموند الألماني

- الثلاثاء 23 شباط/فبراير:

لاتسيو الإيطالي - بايرن ميونيخ الألماني

أتلتيكو مدريد الإسباني - تشلسي الإنكليزي

- الأربعاء 24 شباط/فبراير:

بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني - مانشستر سيتي الإنكليزي

أتالانتا الإيطالي - ريال مدريد الإسباني

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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