دوري أبطال أوروبا: باريس سان جرمان يسحق برشلونة بـ4-1 في ذهاب ثمن النهائي

مبابي بعد تسجيله لهدف في مرمى برشلونة © أ ف ب

نص : فرانس24 تابِع 2 دقائق

أمطر باريس سان جرمان شباك برشلونة بأربعة أهداف، حيث خرج منتصرا من المقابلة التي جمعته بمضيفه الإسباني الثلاثاء ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.