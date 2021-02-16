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دوري أبطال أوروبا: باريس سان جرمان يسحق برشلونة بـ4-1 في ذهاب ثمن النهائي

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مبابي بعد تسجيله لهدف في مرمى برشلونة
مبابي بعد تسجيله لهدف في مرمى برشلونة © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
2 دقائق

أمطر باريس سان جرمان شباك برشلونة بأربعة أهداف، حيث خرج منتصرا من المقابلة التي جمعته بمضيفه الإسباني الثلاثاء ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

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سجل باريس سان جرمان الثلاثاء فوزا عريضا على خصمه برشلونة ضمن الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا. وسحق الفريق الباريسي النادي الإسباني بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

بالنسبة لبرنامج المباريات المتبقية هو كالتالي:

- الأربعاء:

بورتو البرتغالي - يوفنتوس الإيطالي

إشبيلية الاسباني - بوروسيا دورتموند الألماني

- الثلاثاء 23 شباط/فبراير:

لاتسيو الإيطالي - بايرن ميونيخ الألماني

أتلتيكو مدريد الإسباني - تشلسي الإنكليزي

- الأربعاء 24 شباط/فبراير:

بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني - مانشستر سيتي الإنكليزي

أتالانتا الإيطالي - ريال مدريد الإسباني

 

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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