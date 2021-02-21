بطولة أستراليا للتنس: جوكوفيتش يحرز اللقب للمرة التاسعة إثر فوزه على الروسي مدفيديف في النهائي

أصبح جوكوفيتش على بعد لقبين من فيدرر ونادال اللذين يملكان 20 لقبا لكل منهما.

أحرز الصربي نوفاك جوكوفيتش لقب بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب للمرة التاسعة إثر فوزه الأحد في النهائي على الروسي دانيل ميدفيديف بثلاث مجموعات 7-5 و6-2 و6-2. وهذا اللقب 18 للصربي، المصنف الأول عالميا، في البطولات الأربع الكبرى، ليصبح على بعد لقبين من فيدرر ونادال اللذين يملكان 20 لقبا لكل منهما.

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توج الصربي نوفاك جوكوفيتش بلقبه التاسع في بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب الأحد، إثر تغلبه في النهائي على الروسي دانيل ميدفيديف بثلاث مجموعات نظيفة، مقلصا الفارق مع السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافايل ناديل في عدد ألقاب الغراند سلام (أي البطولات الأربع الكبرى: ملبورن وباريس وومبلدون ونيويورك).

وكان المصنف الأول عالميا في أفضل حالاته بالمباراة في مواجهة المصنف رابعا، وألحق به هزيمة قاسية 7-5 و6-2 و6-2 أمام 7400 مشجع في ملعب "رود لافر أرينا".

وبذلك، حصد الصربي لقبه الثامن عشر في البطولات الأربع الكبرى، ليصبح على بعد لقبين من فيدرر ونادال اللذين يملكان 20 لقبا لكل منهما.

وبالتالي، بات جوكوفيتش متوجا بلقب البطولة الأسترالية في جميع المباريات النهائية التي خاضها حتى الآن في ملبورن، فيما فشل ميدفيديف بالظفر بتتويج كبير أول في مسيرته، لكنه سيصعد الإثنين الى المركز الثالث عالميا للمرة الأولى في مسيرته.

فرانس24/ أ ف ب

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