دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي وريال مدريد يقتربان من ربع النهائي

اقترب فريقا مانشستر سيتي الإنكليزي وريال مدريد الإسباني الأربعاء من بلوغ من الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعد فوز الأول على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بثنائية نظيفة، فيما انتزع الثاني هدفا قاتلا أمام أتالانتا الإيطالي.

إعلان اقرأ المزيد

بات كل من مانشستر سيتي الإنكليزي وريال مدريد الإسباني الأربعاء، قاب قوسين من بلوغ الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بفوز الأول على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بثنائية نظيفة، فيما انتزع الثاني هدفاً قاتلاً أمام أتالانتا الإيطالي، في ذهاب الدور ثمن النهائي للمسابقة القارية.

وحقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا بثنائية نظيفة على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، في ما يبدو حسماً للتأهل قبيل مباراة الإياب في 16 آذار/مارس المقبل. ويدين السيتي بفوزه إلى ثنائية نجميه البرتغالي برناردو سيلفا (29) والمهاجم البرازيلي غابريال جيزوس (65).

وخاض مدرب بوروسيا مونشنغلادباخ ماركو روزه المباراة، ساعيا إلى الفوز للتخفيف من تداعيات إعلان انتقاله لتدريب بوروسيا دورتموند الموسم المقبل، والذي أثار غضب جماهير الفريق.

لكن سيتي، الفائز في 19 مباراة توالياً في مختلف المسابقات، و12 توالياً خارج أرضه، حسم المواجهة التي أقيمت في بودابست بسبب تداعيات فيروس كورونا، معمقاً جراح مونشنغلادباخ الخارج مؤخراً من خسارة غير متوقعة أمام ماينتس (1-2) المهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية في الدوري الألماني.

وعلى ملعب "بوشكاش أرينا"، فرض سيتي المزهو بالتغلب على إيفرتون وليفربول وتوتنهام وأرسنال في الدوري الإنكليزي، سيطرة تامة على المباراة. وشهد الشوط الأول فرصاً خطيرة عدة، لم تثمر من جانب الإنكليز في بادئ الأمر، وسط تراجع دفاعي للفريق الألماني.

كانت الدقيقة 29 موعدا لافتتاح التسجيل من قبل الـ"سيتيزينز" بهدف برتغالي خالص، برأسية جميلة من سيلفا بعد تمريرة أمامية طويلة ساقطة من مواطنه جواو كانسيلو.

وفي الشوط الثاني لم يتغير الكثير، وواصل سيتي الضغط، حتى تمكن رجال الإسباني جوسيب غوارديولا من مضاعفة النتيجة في الدقيقة 65، عندما رفع كانسيلو عرضية، وصلت إلى سيلفا الذي هيأها برأسه لجيزوس ليكملها مباشرة في المرمى بنجاح.

مندي المنقذ

وفي المباراة الثانية، أهدى المدافع الفرنسي فيرلاند مندي فوزاً قاتلا لفريقه ريال مدريد على مضيفه أتالانتا الإيطالي المنقوص عددياً منذ الدقيقة 17 بنتيجة 1-صفر الأربعاء.

وسجل مندي في الدقيقة 86 هدف الخلاص من تسديدة لولبية بقدمه اليمنى من 25 متراً، استقرت إلى يسار الحارس بيارلويجي غوليني، ومنحت فريقه أفضلية قبل مباراة الإياب على ملعبه "سانتياغو برنابيو" في 16 آذار/مارس المقبل لحجز بطاقته في ربع النهائي.

فرانس24/أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك