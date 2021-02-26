أوروبا ليغ: تأهل ميلان وأرسنال ومانشستر يونايتد إلى ثمن النهائي... وعبور تاريخي لغرناطة

تمكن كل من فريقي ميلان وروما الإيطاليين ومانشستر يونايتد وأرسنال الإنكليزيين من العبور إلى الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي "أوروبا ليغ" الخميس. كما تمكن غرناطة الإسباني من التأهل في عبور تاريخي على حساب نابولي، فيما شهد الدور الـ 32 خروجا مفاجئا لليستر سيتي.

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تأهل ميلان وروما الإيطاليان ومانشستر يونايتد وأرسنال الإنكليزيان إلى الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الخميس، ولحق بهم غرناطة الإسباني في عبور تاريخي على حساب نابولي فيما شهد الدور الـ 32 خروجا مفاجئا لليستر سيتي.

على ملعب "جيوسيبي مياتزا"، تعادل ميلان أمام ضيفه النجم الأحمر الصربي المنقوص عدديا للمباراة الثانية 1-1، إلا أن ذلك كان كافيًا لتأهله بعدما كان تعادل معه ذهابا على أرضه 2-2 في مباراة شهدت طرد أحد لاعبيه في الدقيقة 77.

ولم يفز الـ "روسونيري" في مبارياته الأربع الأخيرة (تعادلان وهزيمتان)، فيما لم يكن قد خسر سوى ثلاث مرات في مبارياته العشرين الأخيرة قبل هذه الأمسية.

وخاض ميلان استحقاقه الأوروبي بعد خسارته محليا على أرضه في "سان سيرو" في الـ "دربي" أمام جاره اللدود المتصدر إنتر بثلاثية نظيفة، ليتأخر في المركز الثاني بفارق 4 نقاط (53 مقابل 49).

افتتح ثاني الـ "سيري أ" التسجيل بعد 9 دقائق من صافرة البداية بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء إثر لمسة يد على ماركو غوبيليتش، ترجمها العاجي فرانك كيسييه بنجاح.

ورد الضيف بالقدم اليسرى للمهاجم الفرنسي الفاردو بن نبهان الذي وجد نفسه بعيدا عن الرقابة فسيطر على كرة في العمق من المونتينيغري ميركو إيفانيتش وسدد في شباك الحارس جانلويجي دوناروما (24).

أوباميانغ ينقذ أرسنال

وسجل أوباميانغ (21 و87) والإسكتلندي كيران تييرني (67) أهداف أرسنال، فيما أحرز ديوغو غونشالفش (43) ورافا سيلفا (61) أهداف بنفيكا.

وبعدما أقيمت مواجهة الذهاب (1-1) في العاصمة الإيطالية روما بدلا من لشبونة بسبب قيود السفر المفروضة في البرتغال على القادمين من بريطانيا نتيجة تفشي فيروس كورونا، أقيم لقاء الإياب "على أرض" أرسنال في ملعب "جيورجيوس كارايسكاكيس" في بيرايوس للأسباب ذاتها.

تأهل مان يونايتد وخروج مفاجئ لليستر سيتي

وتأهل مانشستر يونايتد رغم اكتفائه بالتعادل السلبي على أرضه أمام ريال سوسييداد الإسباني بعد أن اكتسحه برباعية نظيفة ذهابًا. وأهدر ميكيل أوريازابال ركلة جزاء كادت أن تعطي دفعة معنوية للضيوف مع انطلاق المباراة عندما علت كرته بجانب القائم (13).

غرناطة "التاريخي" يقصي نابولي

ورغم خسارته أمام مضيفه نابولي 1-2، إلا أن غرناطة تأهل بعدما كان فاز ذهابا بهدفين نظيفين.

وهو تأهل تاريخي للنادي الإسباني في بداياته الأوروبية، حيث نجح في إخراج الفائز السابق بلقب كأس الاتحاد الاوروبي في موسم 1988- 1989 بقيادة النجم الراحل الأرجنتيني دييغو مارادونا، وأحد ضيوف مسابقة دوري أبطال أوروبا المعتادين.

روما يجدد فوزه

وعلى الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية، جدد روما فوزه على سبورتنغ براغا البرتغالي 3-1 إيابا، بعدما كان وضع قدما في ثمن النهائي بفوزه ذهابا خارج أرضه بهدفين نظيفين.

افتتح صاحب الأرض التسجيل عبر مهاجمه البوسني إدين دجيكو (24)، الذي هز الشباك للمباراة الثالثة تواليا على الصعيد الأوروبي. وأهدر لورنتسو بيليغريني ركلة جزاء لروما سددها خارج الخشبات الثلاث (72)، ليعوض لاحقا بتمريرة حاسمة إلى الإسباني كارليس بيريس الذي ضاعف النتيجة (75).

وأضاف الثالث مواطنه بورخا مايورال في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع (90+1).

وسجل للفريق الخاسر عبر النيران الصديقة بفضل القائد بريان كريستانتي الذي حول كرة عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (88).

فرانس24/ أ ف ب

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