الدوري الفرنسي: تغييرات عميقة في أولمبيك مرسيليا أبرزها تعيين رئيس ومدرب جديدين

قام مالك نادي أولمبيك مرسيليا لكرة القدم، الأمريكي فرانك ماكورت، الجمعة بـ "تغييرات عميقة" في النادي الفرنسي أبرزها إقالة الرئيس جاك-هنري إيرو وتعيين المدير الرياضي بابلو لونغوريا خلفا له، وتعيين الأرجنتيني خورخي سامباولي مدربا جديدا في مكان البرتغالي أندريه فياش بواش.

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أعلن مالك نادي أولمبيك مرسيليا لكرة القدم، الأمريكي فرانك ماكورت، الجمعة في بيان "تغييرات عميقة" في النادي الفرنسي الجنوبي أبرزها إقالة الرئيس جاك-هنري إيرو وتعيين المدير الرياضي بابلو لونغوريا خلفا له، وأيضا تعيين الأرجنتيني خورخي سامباولي مدربا جديدا (في مكان البرتغالي أندريه فياش بواش الذي تم إيقافه بداية الشهر).

وأوضح النادي في بيان نشره مالكه: "بالنظر الى الصعوبة الرياضية والخلاف مع مجموعات من مشجعيه، يعيش مرسيليا منذ أسابيع عديدة مع أزمة كبيرة دفعت ماكورت إلى إدخال مرسيليا في فصل جديد".

وقال ماكورت: "هذا فصل جديد لأولمبيك مرسيليا وأنا ملتزم شخصيا بتحقيق نجاح حقيقي".

وأضاف "لقد عهدت رئاسة النادي إلى بابلو (لونغوريا). خبرته كمدير رياضي وكشاف للمواهب لا يضاهيها إلا حبه للعبة. ستكون أولويته الرئيسية إعادة كرة القدم إلى قلب مرسيليا". وأوضح أن "إيرو، الذي كان سببا في غضب المشجعين في الأسابيع الأخيرة، سينضم إلى مجلس الإشراف على مرسيليا".

كما وعد ماكورت بأنه سيسافر "هذا الأسبوع" إلى مرسيليا للقاء الجماهير وقادة مجموعات المشجعين من أجل "مناقشة خططه الطويلة الأمد للنادي" الذي اشتراه عام 2016.

وتعاقد مدرب منتخبي الأرجنتين وتشيلي السابق (60 عاما) مع مرسيليا حتى حزيران/يونيو 2023، في اليوم التالي لمباراته الأخيرة على رأس الادارة الفنية لفريقه السابق أتلتيكو مينيرو البرازيلي.

في مسيرته التدريبية التي بدأت في عام 2002، قاد سامباولي فريقا برازيليا آخر هو سانتوس، بالإضافة إلى أندية في البيرو وتشيلي والإكوادور. تجربته الوحيدة في أوروبا كانت في إسبانيا مع نادي إشبيلية (2016-2017).

في رسالته الوداعية، قال سامباولي الذي قاد منتخب تشيلي الى لقب كوبا أميركا عام 2015، إنه لم يكن يرغب في "الفوز فقط ولكن أن يكون مبدعًا وأن يبني فريقا، عند مشاهدته على شاشة التلفزيون، يزيل الحزن لبعض الوقت".

فرانس24/ أ ف ب

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