إسبانيا: الشرطة تنفذ عدة "اعتقالات" أثناء تفتيش لمقر نادي برشلونة

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نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي (يسار) لحظة تسجيله برأسه الهدف رقم 643 في صفوف برشلونة ليعادل الرقم القياسي للأسطورة البرازيلي بيليه في صفوف ناد واحد. 19 كانون الاول/ديسمبر 2020

قال متحدث باسم الشرطة في إقليم كاتالونيا إن الشرطة نفذت عدة "اعتقالات" أثناء تفتيش مقر نادي برشلونة. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن العملية تستهدف الرئيس السابق للنادي ماريا بارتوم بارتوميو.

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أعلنت الشرطة الإقليمية الكاتالونية الاثنين أنها قامت بعدة "اعتقالات" بعد تفتيشها مقر نادي برشلونة، الذي يحتل المرتبة الثانية في الدوري الإسباني في إطار عملية استهدفت، بحسب وسائل إعلام، الرئيس السابق جوزيب ماريا بارتوميو.

ورفض المتحدث باسم الشرطة الإقليمية الكاتالونية الكشف عن هويات المعتقلين، لكن وفقا لوسائل إعلام عدة، بما فيها راديو "كادينا سير" الذي يكون على دراية جيدة بشؤون نادي البلاوغرانا، فإن بارتوميو هو أحدهم. كما أكدت "كادينا سير" أنه تم أيضا اعتقال المدير العام الحالي للنادي، أوسكار غراو، والمدير القانوني رومان غوميس بونتي.

وبحسب وسائل الإعلام الإسبانية، فإن عملية المداهمة والتفتيش التي أجريت في مقر نادي برشلونة مرتبطة بالتحقيق في قضية "بارساغايت" التي ظهرت قبل عام.

ففي 17 شباط/فبراير 2020، نفى نادي برشلونة أن يكون السبب وراء حملة تشهير استهدفت شخصيات بارزة في النادي على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تحسين صورة الرئيس بارتوميو الذي استقال من منصبه في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وكان راديو "كادينا سير" أظهر في تحقيق أن برشلونة دفع مليون يورو في ست فواتير منفصلة لشركة "أي3 فنتشور" التي قطع النادي العلاقات معها منذ ذلك الحين.

ودافع وقتها بارتوميو عن نفسه قائلا: "هل تم تكليفهم بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي؟ الجواب نعم. هل تم تكليفهم بتشويه سمعة أشخاص أو مؤسسات على مواقع التواصل الاجتماعي؟ الجواب لا. سنقوم بمحاكمة كل من يتهمنا بذلك".

وتأتي هذه العملية للشرطة قبل ستة أيام من انتخابات رئاسة نادي برشلونة المقرر إجراؤها الأحد، حيث سيكون الـ"سوسيوس" (المشجعون-المساهمون في النادي) مدعوين للاختيار بين جوان لابورتا وطوني فريتشا وفيكتور فونت.

فرانس24/ أ ف ب

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