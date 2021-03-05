كرة القدم: ميشال بلاتيني يجدد الدفاع عن إسناد تنظيم مونديال 2022 لقطر

دافع ميشال بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الفرنسي بين 2007 و2015، في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية الجمعة، عن قرار إسناد استضافة مونديال 2022 لكرة القدم إلى قطر. وقال صراحة "إنني صوتت لقطر. أنا الوحيد.. الذي أقر بذلك"، متوقعا "بطولة كأس عالم جيدة للغاية".

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دافع الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الفرنسي ميشال بلاتيني في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية الجمعة، عن إسناد استضافة مونديال 2022 إلى قطر. وأكد أنه "لا يمنع نفسه" من العودة إلى المسؤوليات الرياضية.

ولدى سؤاله إذا ما كان قرار إسناد المنافسة الدولية لقطر "قرارا صائبا"، قال بلاتيني "بالطبع"، مشيرا إلى أن "الدول العربية تقدمت بالفعل عشر مرات لاستضافة المونديال". وقال: "هذا مهم لتطوير كرة القدم وهذا هو بالضبط سبب تصويتي لها شرط أن يقام كأس العالم في كانون الأول/ديسمبر، وهو ما سيحدث".

وتابع: "أتوقع بطولة كأس عالم جيدة للغاية، مع حرارة عند 25 درجة مئوية، لن يكون التبريد ضروريا". لكنه رغم ذلك يأسف على قوله صراحة "إنني صوتت لقطر. أنا الوحيد.. الذي أقر بذلك".

وعما إذا كان يفكر في عودة محتملة إلى الساحة الرياضية، قال أسطورة كرة القدم الفرنسي: "اسمحوا لي أولا أن أفكر في الأمر بسلام، فلا داعي للتسرع".

وأضاف: "أنا لا أمنع نفسي من أي شيء. إذا كنت أعتقد أن ذلك مفيد لكرة القدم وأنه ما زال بإمكاني أن أكون مفيدا، فسألتزم به تماما"، موضحا أن "هذه المرة ستكون الأخيرة (...) وإلا، فسأبقى في المنزل وأواصل تقاعدي".

وتعرض بلاتيني (66 عاما) الذي ترأس الاتحاد القاري بين 2007 و2015، للإيقاف عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم منذ كانون الأول/ديسمبر 2015، بسبب قبوله دفعة مشبوهة عام 2011 بقيمة 1,8 مليون يورو عن عمل استشاري قام به للرئيس السابق للاتحاد الدولي للعبة (فيفا) السويسري جوزيف بلاتر عام 2002.

وكان اللاعب الفرنسي الدولي السابق ونجم يوفنتوس في ثمانينات القرن الماضي موضوع تحقيق في القضاء الفرنسي لمشاركته في "اجتماع سري" عقد في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 بين الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهد قطر آنذاك ووزير الخارجية القطري وسيباستيان بازان ممثل "كولوني كابيتال" المالكة حينها لباريس سان جرمان الذي كان يمر بأزمة مالية صعبة.

وادعت مجلة "فرانس فوتبول" في تحقيق نشرته عام 2013 تحت عنوان "قطر غايت" أن ساركوزي أقنع بلاتيني بالتصويت لمصلحة قطر لأسباب "جيوسياسية".

فرانس24/ أ ف ب

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