انتخاب خوان لابورتا رئيسا جديدا لنادي برشلونة الساعي للخروج من أزماته واستعادة هيبته

انتخب خوان لابورتا الأحد رئيسا لنادي برشلونة بعد 11 عاما على مغادرته للمنصب، وستقع على عاتقه مسؤولية انتشال الفريق الكاتالوني من الأزمة التي يمر بها، بعد فقدانه هيبته الأوروبية وغياب الألقاب عن خزائن النادي منذ نيسان/أبريل 2019. كذلك سيكون أمام لابورتا تحد يتمثل في حل المشكلات المالية للفريق المثقل بالديون، وتجديد عقد النجم ليونيل ميسي الذي أعرب في الصيف الماضي عن نيته مغادرة قلعة البلاوغرانا.

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بعد أربعة أشهر من استقالة جوزيب ماريا بارتوميو انتخب خوان لابورتا (58 عاما) رئيسا جديدا لنادي برشلونة الأحد بعد 11 عاما من مغادرته لمنصبه، في مسعى لإدارة عملية إعادة بناء الفريق الذي فقد بعضا من هيبته في القارة الأوروبية.

رئيس جديد هو ما كان ينقص برشلونة لانتشاله من أزمته المتواصلة منذ عام في الفريق الذي لم يحقق لقبا منذ نيسان/أبريل 2019، سعيا لبث الروح فيه وفتح صفحة جديدة في تاريخه، لتكون مهمته الأساسية تمديد عقد نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي ينتهي في 30 حزيران/يونيو المقبل.

وبحسب النتائج الرسمية لنادي برشلونة، فإن لابورتا فاز بـ54,28 في المئة من الأصوات (30184 صوتا)، متقدما على المرشحين الآخرين فيكتور فونت (16679 صوتا أي 29,99 في المئة)، وطوني فريشا (4769 صوتا أي 8,58 في المئة).

ووفق الصحافة الكاتالونية، شوهد لابورتا متحمسا بأرقام الاستطلاعات ويقفز فرحا ومبتسما، فيما بدا الجمود على وجهي المرشحين الآخرين.

وقال لابورتا في أول تصريح له بعد النتائج "قبل 20 عاما من الآن، بدأ شخص يدعى ميسي مسيرته مع شباب برشلونة. وأن يأتي ويدلي بصوته اليوم، يعني أن ليو يحب البرشا. من بين الجميع، سوف نقنعه للبقاء. صفقوا لميسي".

وتوافد لاعبو الفريق الأول إلى ملعب "كامب نو" للإدلاء بأصواتهم كسيرخيو بوسكتس، ريكي بوتش وميسي الذي حضر مع أحد أبنائه قرابة الساعة 10:45 بتوقيت غرينيتش.

مشاركة تاريخية

وحتى مع بدء تهاطل الأمطار في برشلونة بعد دقائق من فتح مراكز الاقتراع، أشار النادي على موقعه الرسمي عند الساعدة 9:45 أنه "يستمر التدفق الكبير للأعضاء إلى الملعب"، ونشر صورة للمشجعين في الصف وهم يرتدون أقنعة ويفركون أياديهم بالمعقمات.

وتجري العادة في أن يدلي الأعضاء بأصواتهم في مقر النادي في ملعب "كامب نو" ولكن بسبب الوضع الصحي جراء جائحة كوفيد-19، سمح لهم بالقيام بالعملية الانتخابية عن طريق البريد.

ومن بين أنصار النادي الذين يحق لهم التصويت وعددهم 110290 ألف شخص، شارك 35014 شخصا في التصويت حضوريا، إلى جانب 20663 تصويتا عبر البريد، في تعداد بعد إغلاق صناديق الاقتراع، في ما يعتبر سابقة في تاريخ النادي.

وقال كارليس توسكيتس الرئيس الانتقالي لبرشلونة بعد استقالة بارتوميو نهاية تشرين الأول/أكتوبر "لقد فاجأني الإقبال الكبير نظرا إلى صعوبات التنقل بين المقاطعات. لم يكن من السهل (تنظيم ذلك) لكننا راضون عن الطريقة التي سارت بها الأمور".

وتقلص عدد أماكن التصويت من 10 إلى 6 إذ أمكن لأنصار النادي التصويت في مقر النادي في برشلونة، أو في خيرونا، تاراغونا، تورتوسا، لييدات وأندورا من أجل ان يكتبوا صفحة جديدة في تاريخ النادي العريق.

وتم تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة أصلا في 24 كانون الثاني/يناير إلى السابع من آذار/مارس بسبب تداعيات فيروس كورونا، لكن المسؤوليات لا تزال كبيرة والملف الأكثر سخونة بطبيعة الحال هو محاولة تجديد عقد ميسي الذي ينتهي في 30 حزيران/يونيو المقبل.

وكان أفضل لاعب في العالم ست مرات قد أعلن في 27 كانون الأول/ديسمبر بأنه لم يقرر أي شيء بشأن مستقبله، علما بأنه اتخذ قرارا بالرحيل عن النادي الكاتالوني الصيف الماضي قبل أن يعدل عنه.

أما المهمة الاخرى الطارئة فهي كيفية تسديد ديون النادي على مراحل، ومناقشة إمكانية تقليص رواتب اللاعبين.

وبحسب آخر دراسة اقتصادية نشرت في أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، يتعين على برشلونة تعويض مبلغ مقداره 730,6 مليون يورو حتى نهاية حزيران/يونيو، بالإضافة إلى أكثر من مليار يورو (1,19 مليار دولار) على المدى البعيد.

فشل الفريق في إحراز أي لقب منذ عام 2019، ويواجه الخروج من الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد سقوطه على أرضه أمام باريس سان جرمان 1-4 قبل مباراة الإياب الأسبوع المقبل على ملعب بارك دي برانس في العاصمة الفرنسية.

بيد أن برشلونة يبقى مؤسسة عريقة، والنادي الأكثر إيرادات حول العالم مع 715,1 مليون دولار لموسم 2019-2020 بحسب شركة ديلويت العالمية.

مهندس مرحلة ذهبية لبرشلونة

لا شيء جديدا بالنسبة للابورتا: إذ كان رئيسا لبرشلونة بين 2003 و2010 ومهندس التشكيلة الرائعة في حقبة المدرب السابق جوزيب غوارديولا.

بعد وصوله إلى منصب الرئيس في الفترة الأولى، كان النادي غارقا في أزمة واسعة النطاق تخللها رحيل ثلاثة رؤساء (نونييس، غاسبارت ورينا) ولجنة إدارية انتقالية بين 2000 و2003.

كان لابورتا بعمر الحادية والأربعين عند استقالة جوان غاسبارت، وتصدر الانتخابات بنسبة 52% متفوقا على خمسة مرشحين قبل أن يُنتخب لولاية ثانية في 2006.

استلم ناديا لم يحرز أي لقب منذ 1999 ووعد بالألقاب منذ البداية. جذب المدرب الهولندي فرانك ريكارد، أحد ورثة فلسفة الهولندي الطائر يوهان كرويف، لاعب ومدرب النادي السابق.

كما ضم صانع الألعاب البرازيلي الموهوب رونالدينيو، ثم لاعب الوسط البرتغالي ديكو والهداف الكاميروني صامويل إيتو.

12 لقبا

ضربة معلم: أحرز برشلونة لقب الدوري الإسباني في 2005، في بداية حقبة رائعة وصلت إلى قمتها مع تعملق غوارديولا في مقعد المدرب ونشوء أسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي في أرض الملعب، إلى جانب لاعبي الوسط الخارقين أندريس إينييستا وتشافي وقلب الدفاع جيرارد بيكيه.

وعن المدرب الحالي الهولندي رونالد كومان، القادم في ولاية بارتوميو الموقوف الاثنين الماضي لشبهات فساد قبل أن يطلق سراحه، قال لابورتا الذي أشارت تقارير إلى أنه يريد جلب ميكل أرتيتا مدرب أرسنال الإنكليزي إن كومان مدافع الفريق السابق والذي ينتهي عقده في 2022 "يستحق الاحترام".

في سبع سنوات على رأس نادي برشلونة، جمع لابورتا 12 لقبا، بينها اثنان في دوري أبطال أوروبا (2006 و2009)، وأربعة في الليغا (2005 و2006 و2009 و2010)، كما امتلأت صناديق النادي لترتفع ميزانيته من 170 إلى 455,5 ملايين يورو.

وفي إدارته السابقة، نجحت فرق كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد والهوكي على عجلات في إحراز بطولاتها القارية.

قال جوردي كرويف، نجل يوهان ولاعب برشلونة السابق، أخيرا "والدي كان سيصوت للابورتا، هذا الأمر واضح بالنسبة لي".

"كاتالوني"

فضلا عن الجانب الرياضي، يروج لابورتا، الداعم للاستقلال، قضية كاتالونيا.

بعد رحيله عن النادي، أنشأ حزبا استقلاليا صغيرا "ديموكراسيا كاتالانا". مثله في مجلس النواب الإقليمي الكاتالوني (2010-2012) وكان مستشارا في بلدية برشلونة (2011-2015).

ترشح مرة جديدة لانتخابات برشلونة في 2015، لكنه تلقى مفاجأة من بارتوميو الذي عاد واستقال بعد خمس سنوات مسلما خلفه ديونا بأكثر من مليار يورو بحسب النادي وأفولا رياضيا بالإضافة إلى شرخ رهيب بين نجوم الفريق، خصوصا ميسي وبيكيه، والإدارة المتهالكة المتهمة بتهشيم صورة نجومها في وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن الفترة الأولى التي قضاها لابورتا برئاسة النادي، شابتها شبهات نقل أموال مع ابنة رئيس أوزبكستان إسلام كاريموف وقضية اشتباه بالتجسس على أفراد في إدارة النادي.

وُلد لابورتا في برشلونة وحصل على إجازة في القانون من جامعة برشلونة وشهادة الماسترز في قوانين الشركات والخبرة الضريبية.

فرانس24/ أ ف ب

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