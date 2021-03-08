كرة القدم: محكمة التحكيم تقلص عقوبة أحمد وتمهد لانتخاب موتسيبي رئيسا جديدا للاتحاد الأفريقي

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قلصت محكمة التحكيم الإثنين العقوبة بحق رئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد التي ألحقتها به الفيفا من خمس سنوات إلى سنتين لشبهات فساد وسوء استخدام منصبه و"إساءة إدارة الأموال". وأصبح بذلك الطريق مفتوحا أمام الملياردير الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي لخلافة أحمد أحمد بعد انسحاب منافسيه الثلاثة الموريتاني أحمد ولد يحيى، العاجي جاك أنوما والسنغالي أوغوستان سنغور.

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تعبّدت الطريق بين الملياردير الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي ورئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعد انسحاب منافسيه الثلاثاء وإبقاء محكمة التحكيم الرياضية الرئيس الملغاشي أحمد أحمد موقوفا لسنتين بسبب قضايا فساد الإثنين.

وقلصت محكمة التحكيم إيقاف أحمد من قبل فيفا من خمس سنوات إلى سنتين لخروق متعلقة بـ"واجب الولاء.. عرض وقبول هدايا أو مزايا أخرى.. إساءة استخدام المنصب" بالإضافة إلى "إساءة إدارة الأموال".

وكان وزير الصيد الملغاشي السابق قد أوقف لفترة قصيرة وخضع للتحقيق في فرنسا في حزيران/يونيو 2019 بشبهات فساد قبل إخلاء سبيله، علما بأنه وصل إلى منصبه في 2017 بدعم من رئيس فيفا السويسري جاني إنفانتينو، منهياً حكماً دام 29 عاماً لعيسى حياتو بنيله 34 صوتاً مقابل 20 للكاميروني الواسع النفوذ الذي لاحقته أيضا فضائح فساد عديدة. أعلن نهاية السنة الماضية أنه يحصل على دعم 46 اتحادا وطنيا من أصل 54، قبل إيقافه من فيفا.

وبعد إيقاف أحمد نهاية العام الماضي، ترشّح الموريتاني أحمد ولد يحيى، العاجي جاك أنوما والسنغالي أوغوستان سنغور الذين عقدوا اتفاقا في الرباط برعاية رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع للانسحاب لمصلحة موتسيبي، مقابل الحصول على منصب نائبي الرئيس لولد يحيى وسنغور ومستشار خاص لأنوما.

قال يحيى (44 عاما) في بيان السبت من العاصمة الموريتانية نواكشوط على هامش كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاما والتي أحرزتها غانا "بالتوافق مع زملائي المرشحين لرئاسة الاتحاد الأفريقي.. توصلت معهم إلى قرار بتوحيد القائمة المترشحة لرئاسة الاتحاد، وذلك بسحب ترشحي شخصيا وترشح زميلي السيد أوغوستان سنغور والسيد جاك أنوما".

خطوة نالت إشادة من إنفانتينو "أهنئ الرجال الأربعة هنا. هؤلاء الرجال الأربعة جعلوا المستحيل ممكنا. أظهروا أنه من الممكن العمل كفريق واحد وراء مشروع، برنامج، رؤية، وهي رؤية لمشروع دفع كرة القدم الأفريقية إلى القمة العالمية".

سامورا في كاف؟

لكن هذا المشروع تعرّض لانتقادات البعض، فشبّه الليبيري موسى بيليتي، عضو اللجنة التنفيذية السابق في كاف، في بيان، إنفانتينو بالملك البلجيكي السابق ليوبولد الثاني الذي كان "رئيسا ومالكا مطلقا للكونغو بين 1885 و1908"، مضيفا أن إنفانتينو يستمر بالتأكيد "أنه العدو الأول للكرة الأفريقية".

تابع "نعرف أن الجزء الثاني من الاتفاق سيكون بنقل (السنغالية) فاطمة سامورا (الأمينة العامة في فيفا راهنا) من زيوريخ إلى القاهرة لتكون أمينة عامة للاتحاد الأفريقي، فيما يتم ترفيع (السويدي) ماتياس غرافستروم لمنصب أمين عام الاتحاد الدولي".

ومن المقرّر أن تقام الانتخابات في 12 آذار/مارس المقبل في العاصمة المغربية الرباط.

وكان أنوما (69 عاما)، العضو السابق في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي (فيفا) ورئيس الاتحاد العاجي بين 2002 و2011، وصف الأربعاء الماضي، قبل انسحابه، طريقة الاتحاد الدولي بالالتفاف وراء موتسيبي بأنها "ليست ديموقراطية كثيرا".

تابع العاجي الذي سبق أن ترشح لرئاسة كاف في 2013 لكن تم استبعاده بعد إجراء تعديل "ملائم" في قاعدة الترشيح، لأنه لم يكن عضواً في اللجنة التنفيذية للكاف "أنا مصدوم. لقد ركزنا على توزيع المناصب بدلا من الاتفاق على الوحدة. يبدو لي أننا ضحينا بأفريقيا على مذبح الطموحات الشخصية".

بدوره، رئس رجل الأعمال باتريس تلوبان موتسيبي (58 عاما) نادي ماميلودي صنداونز منذ العام 2003، قبل إعلانه في الأيام الماضية أنه سيتخلى عن منصبه لنجله، بحال فوزه في الانتخابات القارية.

ويقول باكاري سيسيه مسؤول مجلة ريكور السنغالية الرياضية الأسبوعية "موتسيبي يملك أسوأ سيرة بين الأربعة، لن يكون سوى دمية. فيفا يريد إسقاطه بالمظلة على الكرة الأفريقية.. ليس لديه الوقت حتى لرعاية ناديه".

واعتبر قطب صناعة التعدين وصهر رئيس الجمهورية سيريل رامافوزا، الأقل شهرة بين المرشحين الأربعة. فيما أشاد رئيس اتحاد جنوب أفريقيا داني جوردان بـ "براعته في الأعمال، ومعرفته بالحوكمة والأعمال العالمية".

فرانس24/ أ ف ب

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