اليابان تقرر إقامة أولمبياد طوكيو بدون جماهير أجنبية خوفا من انتشار فيروس كورونا

قالت وسائل إعلام يابانية إن الحكومة اليابانية قررت منع الجماهير الأجنبية من حضور فعاليات أولمبياد طوكيو، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا. من جهتها طلبت اللجنة الأولمبية الدولية من السلطات استثناء الضيوف الأجانب المرتبطين بالرعاة من قرار المنع. وتشير تقديرات إلى أنه قد بيعت نحو 900 ألف تذكرة للأولمبياد خارج اليابان، سيتم اتخاذ قرار بشأن حملتها قبل بدء مسيرة الشعلة الأولمبية في 25 آذار/مارس.

إعلان اقرأ المزيد

اتخذت السلطات اليابانية قرارا باستبعاد المشجعين الأجانب من فعاليات أولمبياد طوكيو المرتقب الصيف المقبل، بسبب مخاوف من أن يؤدي تدفق الزائرين إلى زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية الثلاثاء.

وقالت وكالة أنباء "كيودو" إن الحكومة خلصت إلى أنه "من غير الممكن" السماح للجماهير الآتية من الخارج بحضور الألعاب التي سبق أن تم تأجيلها عاما بسبب الوباء. ونقلت "كيودو" عن مسؤولين لم تذكر هوياتهم، قولهم إن ذلك يعود إلى "مخاوف الجمهور الياباني بشأن فيروس كورونا وحقيقة أنه تم اكتشاف المزيد من التحورات المعدية في بلدان عدة".

من جهتها، أشارت صحيفة "أساهي شيمبون" إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية طلبت من اليابان استثناء الضيوف الأجانب المرتبطين بالرعاة من القرار، وأن الحكومة تدرس الطلب.

وعلى الرغم من ارتفاع عدد الإصابات هذا الشتاء، شهدت اليابان تفشيا محدودا نسبيا بشكل عام للفيروس، مع تسجيل 8300 حالة وفاة. وتجنبت فرض عمليات إغلاق شاملة، لكن منطقة طوكيو تخضع حاليا لحالة طوارئ تستدعي إغلاق الحانات والمطاعم في وقت مبكر.

ويبدو أنه قد تم بيع نحو 900 ألف تذكرة للأولمبياد خارج اليابان. وقال المنظمون إنهم يعتزمون اتخاذ القرار حيال هذه الجماهير الأجنبية بحلول نهاية آذار/مارس الحالي، قبيل بدء مسيرة الشعلة الأولمبية في 25 من الشهر نفسه.

وبالفعل، ستغيب الجماهير عن حفل انطلاق الشعلة الأولمبية أيضا، على أن يسمح للمشجعين الاصطفاف على طول المسار وفق ما أفادت الثلاثاء صحيفة يابانية.

وذكرت "يوميرو شيمبون" اليومية أن منظمي أولمبياد طوكيو يخشون الازدحام في الحفل المقرر في 25 آذار/مارس في فوكوشيما، ومن المتوقع أن يمنعوا حضور ثلاثة آلاف شخص كما كان مخططا.

وقال متحدث باسم اللجنة المنظمة المحلية إن "التفاصيل بشأن الانطلاق الكبير (للشعلة) لا تزال قيد المناقشة".

وألغي مسار الشعلة الأولمبية قبل أيام من انطلاقه العام الماضي، عندما اتخذت اليابان ومسؤولو اللجنة الأولمبية الدولية قرارا غير مسبوق بتأجيل الأولمبياد.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك