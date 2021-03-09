كرة القدم: يواكيم لوف يؤكد أنه سيتخلى عن تدريب منتخب ألمانيا بعد كأس الأمم الأوروبية

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أعلن مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم يواكيم لوف الثلاثاء في بيان أنه سيترك منصبه بعد كأس الأمم الأوروبية هذا الصيف. وقد تولى تدريبات "المانشافت" في عام 2006 وقاده إلى اللقب العالمي في 2014 بمونديال البرازيل.

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أعلن مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم يواكيم لوف الثلاثاء أنه سيترك منصبه الذي يشغله منذ 2006 بعد بطولة كأس الأمم الأوروبية هذا الصيف.

وقال لوف (61 عاما) في بيان: "أتخذ هذه الخطوة بوعي وفخر وبامتنان شديد أيضا وبدافع متواصل لبطولة أوروبا". وأردف: "أنا فخور لأن العمل مع بلادي كان شرف لي، وعملت على مدار 17 عاما تقريبا مع أفضل اللاعبين في البلاد. حققنا انتصارات رائعة وتعرضنا لهزائم مؤلمة لكن الأكثر من ذلك مررنا بالعديد من اللحظات الساحرة".

وانضم المدرب إلى المنتخب الألماني في 2004 كمساعد للمدرب يورغن كلينسمان قبل أن يتولى المسؤولية في 2006. وساعد الفريق على الوصول إلى نهائي بطولة أوروبا 2008 قبل الفوز بكأس العالم 2014، وقاده في 189 مباراة وحقق 120 انتصارا وخسر 31 مرة.

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وحولت أساليبه في كرة القدم المنتخب الألماني إلى فريق هجومي يمتلك الكثير من المهارة بعكس الصورة السابقة للألمان أصحاب الجهد الوفير الذين كانوا يعوضون افتقارهم للمهارة بالقوة البدنية.

وهز الفوز الساحق 7-1 على البرازيل صاحبة الضيافة قبل نهائي كأس العالم 2014 عالم كرة القدم. ويعد على نطاق واسع أفضل عرض للأسلوب المعتمد على التمريرات السريعة الذي مزق الدفاع البرازيلي في شوط أول مذهل.

لوف ترك بصمة على كرة القدم الألمانية

وقال رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم فريتز كيلر: "إنه واحد من أعظم المدربين في عالم كرة القدم. ترك لوف بصمته على كرة القدم الألمانية مثل قليلين آخرين".

وتلعب ألمانيا ضد فرنسا والمجر وبولندا في مجموعتها بكأس الأمم الأوروبية في يونيو/حزيران.

فرانس24/ رويترز

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