كأس الاتحاد الأفريقي: نهضة بركان المغربي في حملة دفاع عن لقبه وبداية موفقة لممثلي مصر والجزائر وتونس

لقطة من مباراة النجم الساحلي التونسي والأهلي المصري، 25 كانون الثاني/يناير 2020

حقق حامل لقب كأس الاتحاد الأفريقي نهضة بركان المغربي فوزا مستحقا على نظيره الزامبي نابسا ستارز 2-1، ليدشن حملة دفاعه عن اللقب. كما سجل الوصيف نادي بيراميدز فوزا عريضا على نكانا الزامبي. وبدورها، انطلقت شبيبية القبائل في رحلة البحث عن لقبها الأول بانتصارها على القطن الكاميروني. فيما حقق ممثلا تونس في المسابقة بداية ممتازة في المجموعة الثالثة.

إعلان اقرأ المزيد

سجل فريق نهضة بركان المغربي فوزا مستحقا على ضيفه نابسا ستارز الزامبي 2-صفر ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية من دور ثمن النهائي (دور المجموعات) لكأس الاتحاد الأفريقي، ليعلن حملة الدفاع عن لقبه.

وفي المجموعة عينها، انطلق شبيبة القبائل الجزائري في رحلة البحث عن لقبه الأول في المسابقة، وحقق انتصارا جيدا على ضيفه القطن الكاميروني 1-0 على ملعب "أول نوفمبر".

واستهل بيراميدز المصري وصيف بطل النسخة الماضية، المسابقة القارية بفوز عريض على ضيفه نكانا الزامبي 3-صفر على ملعب "الدفاع الجوي" في القاهرة في المجموعة الرابعة.

وحقق الرجاء البيضاوي المغربي، حامل اللقب 2018، فوزا صعبا على ضيفه نامونغو التنزاني 1-صفر على ملعب "محمد الخامس" في الدار البيضاء.

ولم يستثمر "النسر الأخضر" الفرص الكثيرة التي لاحت أمام لاعبيه لا سيما عبر سفيان رحيمي والكونغولي الديموقراطي بن مالانغو وعبد الإله الحافيظي.

وحقق ممثلا تونس في المسابقة بداية ممتازة في المجموعة الثالثة، حيث تفوق الصفاقسي، البطل ثلاث مرات (2007، 2008 و2013) بصعوبة على ضيفه ساليتاس البوركيني 1-0 على ملعب "الطيب المهيري" في صفاقس.

وفي رادس، قاد البديل حمزة لحمر فريقه النجم الساحلي التونسي، المتوج باللقب مرتين (2006 و2015) للتغلب على ضيفه جراف دكار السنغالي 2-صفر.

وفي المجموعة الأولى، تعرض أهلي بنغازي الليبي في أول مشاركة بدور المجموعات، إلى خسارة أمام مضيفه إنييمبا النيجيري 1-2.

وتعادل وفاق سطيف الجزائري وضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب الأفريقي سلباً في المجموعة ذاتها.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك