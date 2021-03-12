انتخاب باتريس موتسيبي رئيسا جديدا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم

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انتخب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الجمعة في الرباط الملياردير الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي (59 عاما) رئيسا جديدا له بالتزكية خلفا للملغاشي أحمد أحمد. وكان موتسيبي المرشح الوحيد للمنصب بعد أن وافق المرشحون الثلاثة الآخرون الموريتاني أحمد ولد يحيى والسنغالي أوغوستين سنغور والعاجي جان أنوما، على الانسحاب من السباق.

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زكى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الجمعة في الرباط المليارديرالجنوب أفريقي باتريس موتسيبي (59 عاما) رئيسا جديدا له خلفا للملغاشي أحمد أحمد.

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وكان موتسيبي المرشح الوحيد للمنصب بعد انسحاب المرشحين الثلاثة الآخرين، وهم الموريتاني أحمد ولد يحيى والسنغالي أوغوستين سنغور والعاجي جان أنوما، من السباق.

وقال موتسيبي عقب تزكيته: "لن نرفع التحديات التي تواجهنا إلا إذا كنا موحدين". ويتولى قيادة الاتحاد القاري الذي يضم 54 اتحادا وطنيا، وهو أول جنوب أفريقي يرأس اتحاد اللعبة (بعد رئيسين من كل من مصر والسودان ورئيس من إثيوبيا والكاميرون ومدغشقر).

علاوة مزياني

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