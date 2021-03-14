الدوري الإسباني: المتصدر أتليتيكو مدريد يكتفي بالتعادل أمام خيتافي وبنزيمة يقود الريال لفوز مهم أمام إلتشي

اكتفى متصدر الدوري الإسباني أتليتيكو مدريد باقتسام نقاط التعادل مع مضيفة خيتافي في الجولة السابعة والعشرين من البطولة. فيما حقق ريال مدريد فوزا مهما أمام ضيفه إلتشي ليقلص الفارق عن المتصدر ويشعل المنافسة في السباق نحو اللقب الذي يضم أيضا فريق برشلونة الذي يواجه هويسكا الاثنين سعيا لاستعادة المركز الثاني وتعزيز فرصه في افتكاك الصدارة.

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فرمل خيتافي المنقوص ضيفه أتلتيكو مدريد المتصدر عندما أرغمه على التعادل السلبي السبت، مقدما خدمة لوصيفه الموقت ريال الفائز بشق النفس على ضيفه إلتشي 2-1، وبرشلونة مضيِّف هويسكا الإثنين في ختام المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفشل أتلتيكو في العودة بالنقاط الثلاث من ملعب خيتافي، واكتفى بنقطة واحدة عزز بها صدارته برصيد 63 نقطة، فاستغل جاره ريال مدريد حامل اللقب التعثر ليقلص الفارق بينهما الى 6 نقاط، فيما يملك برشلونة فرصة استعادة المركز الثاني وتقليص الفارق الى أربع نقاط في حال فوزه على ضيفه هويسكا صاحب المركز الأخير.

وبرغم ان "أتلتي" لم يخسر في مباراته الرابعة تواليا (تعادل مرتين وفاز بمثلهما) في "لا ليغا"، إلا ان هذا التعادل لم يصب في مصلحته في سعيه للفوز بلقبه الأول في الدوري منذ عام 2014.

كما ترك أكثر من علامة استفهام قبل المباراة الأوروبية أمام مضيفه تشلسي الانكليزي في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري الابطال، حيث يتوجب عليه تعويض خسارته ذهابا صفر-1.

وأبقى مدرب أتلتيكو الارجنتيني دييغو سيميوني المهاجم البرتغالي جواو فيليكس والفرنسيين توما ليمار وموسى ديمبيلي وجيوفري كوندوغبيا على مقاعد البدلاء.

وهدد أتلتيكو مرمى منافسه الذي يصارع للبقاء في الاولى مرتين عبر البلجيكي يانيك كاراسكو، الاولى بعد 7 دقائق بتسديدة بقدمه اليمنى مرمى المضيف، إلا أن الحارس البيروفي دافيد سوريا كان لها المرصاد واخرجها إلى ركنية (7)، وأعاد الكرّة بتسديدة "على الطاير" عند حافة منطقة الجزاء لم تُقلق راحة الحارس (38).

وبخلاف مجريات المباراة، كاد خيتافي أن ينهي الشوط الاول متقدما بعد تسديدة من كارليس ألينيا صدها الحارس السلوفيني يان أوبلاك وتهيأت امام الصربي نيمانيا ماكسيموفيتش الذي التف حول نفسه ومررها عرضية عالية تابعها المهاجم الكولومبي خوان "كوتشو" هرنانديس مقصية علت المرمى (45+1).

ودفع سيميوني مع بداية الشوط الثاني بمهاجمه فيليكس الذي سجل هدفا بضربة رأسية ألغي بعد الاستعانة بحكم الفيديو المساعد "في أيه آر" الذي اكدت تجاوز الكرة خط الملعب قبل تمريرة ماركوس يورنتي (62).

وحاول سيميوني تنشيط هجوم فاجرى تبديلين دفعة واحدة حيث أخرج الارجنتيني أنخل كوريا وماريو هيرموسو وأدخل ديمبيلي وليمار (64).

ووجد خيتافي نفسه بعشرة لاعبين في الدقيقة 70 بعدما استعان الحكم بالـ "في أيه آر" مرة ثانية لرفع البطاقة الحمراء في وجه مدافعه الكاميروني آلن نيوم بسبب تدخل خطير على البديل البرازيلي رينان لودي.

ووقف الحارس سوريا سدا منيعا أمام محاولتي ديمبيلي (75) وفيليكس (78)، وناب عنه القائم بعد تسديدة لولبية بالقدم اليسرى للاوروغوياني لويس سواريس المتربص في الزاوية اليمنى (83)، لينهي ديمبيلي مسلسل اهدار الفرص برأسية مرت بجائب القائم الايسر (90).

ريال مدريد يشدد الخناق

وقلب ريال مدريد تخلفه أمام ضيفه إلتشي إلى فوز قاتل 2-1. ويدين النادي الملكي بالنقاط الثلاث إلى مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة الذي سجل الهدفين فريقه في الدقيقتين 72 و90+1، بعدما تقدم الضيوف بهدف لداني كالفو (61).

وعاد الريال إلى سكة الانتصارات بعد تعادلين في مباراتيه الاخيرتين أمام ريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد بالنتيجة ذاتها 1-1، وضرب أكثر من عصفور بحجر واحد بتقدمه للمركز الثاني موقتا برصيد 57 نقطة بفارق نقطة أمام برشلونة الذي يستضيف هويسكا الإثنين في ختام المرحلة.

واستعد ريال بأفضل طريقة ممكنة لاستحقاقه القاري أمام أتالانتا الايطالي في إياب ثمن نهائي دوري الابطال (1-صفر ذهابا)، اذ يتسلح بسلسلة من 7 مباريات في الدوري لم يذق خلالها طعم الخسارة، حقق خلالها 5 انتصارات مقابل تعادلين.

واستعاد ريال جهود قائده المدافع الدولي سيرخيو راموس الغائب عن الملاعب منذ 14 كانون الثاني/يناير، والبلجيكي إدين هازار الذي دخل بديلا في الشوط الثاني، فيما افتقد لمهاجمه الدومينيكاني ماريانو دياس وداني كارفاخال والبرازيلي مارسيلو للاصابة.

قال مدرب الريال زين الدين زيدان بعد الفوز "في بداية الشوط الأول خلقنا بعض الفرص وفي الثاني أيضا، وعندما ننظر إلى حركة الهدفين نقول: عندما نفرض إيقاعنا، ونحافظ على صبرنا... حصلنا على فرصتين للتسجيل. علينا أن نؤمن أكثر بأنفسنا...".

وتعادل ألافيس مع ضيفه قادش 1-1، وأوساسونا مع بلد الوليد سلبا. وتتابع المرحلة الأحد بمباريات سلتا فيغو أمام أتلتيك بلباو، وغرناطة أمام ريال سوسييداد، وإيبار مع فياريال، وإشبيلية أمام ريال بيتيس.

فرانس24/ أ ف ب

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