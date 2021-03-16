كرة القدم: باتريس موتسيبي يؤكد مواصلة إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية كل عامين

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أعلن الرئيس الجديد للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) باتريس موتسيبي، الثلاثاء في مؤتمر صحفي في جوهانسبرغ إن الاتحاد سيواصل إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية كل عامين، مؤكدا أن "كاف" لا يستطيع تغيير المسابقة بشكلها الراهن لأنه في أمس الحاجة إلى إيرادات. ويرى رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) جياني إنفانتينو أنه يجب إقامة كأس الأمم كل أربع سنوات مثل باقي المسابقات القارية.

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قال الرئيس الجديد للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) باتريس موتسيبي، الثلاثاء إن الاتحاد سيواصل إقامة كأس الأمم الأفريقية كل عامين، مخالفا دعوات من الفيفا بإقامتها كل أربع سنوات.

وقال في مؤتمر صحفي في جوهانسبرغ: "اختلفت الآراء بشأن هذه المسألة لكني أثق في موقفنا حاليا. يجب أن تكون كل عامين". وأضاف إن الكاف لا يستطيع تغيير البطولة بشكلها الراهن لأنه في أمس الحاجة إلى إيرادات.

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وكان اتحاد اللعبة في أفريقيا في السابق يحصل على 80 في المئة من دخله من إيرادات كأس الأمم، وقال موتسيبي إن البحث عن شركاء تجاريين وجهات راعية جديدة للبطولة وباقي مسابقات الاتحاد يأتي على رأس أولوياته.

وأكد قطب صناعة التعدين إنه سيستغل علاقاته التجارية لإقناع الشركات التي كانت "تجني أموالا جيدة في أفريقيا" بالاستثمار في كرة القدم بالقارة.

ويرى رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) جياني إنفانتينو أن إقامة كأس الأمم كل عامين لم يحقق أي استفادة تجارية أو على مستوى البنية التحتية ويجب إقامتها كل أربع سنوات مثل باقي المسابقات القارية.

من جانبهم، انتقد مدربو أندية أوروبية الكاف في السابق بسبب إقامة البطولة كل عامين إضافة إلى توقيتها في منتصف الموسم ورفضوا السماح للاعبيهم الأفارقة بالمشاركة في البطولة بهذه الصيغة.

فرانس24/ أ ف ب

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