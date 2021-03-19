دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونيخ-باريس سان جرمان وريال مدريد-ليفربول في ربع النهائي

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أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي أجريت الجمعة في نيون السويسرية، عن قمتين ناريتين تجمع الأولى بين بايرن ميونيخ حامل اللقب ووصيفه باريس سان جرمان والثانية بين ريال مدريد وليفربول في إعادة لنهائي 2018.

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أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي أجريت الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي للعبة بمدينة نيون السويسرية، عن قمتين ناريتين تجمع الأولى بين بايرن ميونيخ حامل اللقب ووصيفه باريس سان جرمان، والثانية بين ريال مدريد الفائز بلقب البطولة 13 مرة وليفربول في إعادة لنهائي 2018.

ويواجه نادي مانشستر سيتي فريق بروسيا دورتموند فيما يخوض تشيلسي مباراة صعبة أمام بورتو.

وستقام مباريات الذهاب في 6 و7 نيسان/أبريل بينما تقام مباريات الإياب في 13 و14 من الشهر نفسه.

برنامج ربع النهائي:

مانشستر سيتي- بروسيا دورتموند (مباراة رقم 1)

بورتو- تشلسي (مباراة رقم 2)

بايرن ميونيخ- باريس سان جرمان (مباراة رقم 3)

ريال مدريد- ليفربول (مباراة رقم 4)

وهذا برنامج نصف النهائي

الفائز من مباراة رقم 3 - الفائز من المباراة رقم 1

الفائز من مباراة رقم 4 - الفائز من المباراة رقم 2

مباريات دور الذهاب ستقام يومي 27 و28 نيسان/أبريل على أن يقام دور الإياب في 4 و5 أيار/مايو.

وستجري المباراة النهائية في مدينة إسطنبول التركية في 29 أيار/مايو.

علاوة مزياني

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