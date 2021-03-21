الدوري الإسباني: المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية يسجل هدف التعادل لفريقه في الوقت القاتل

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فرحة لاعبي وطاقم تدريب أشبيلية بعد هدف التعادل أمام بلد الوليد، من تسجيل ياسين بونو في اللحظات الأخيرة. 20 مارس/آذار 2021.
فرحة لاعبي وطاقم تدريب أشبيلية بعد هدف التعادل أمام بلد الوليد، من تسجيل ياسين بونو في اللحظات الأخيرة. 20 مارس/آذار 2021. © أ ف ب
نص: فرانس24 تابِع
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سجل ياسين بونو، الحارس المغربى لنادي إشبيلية، هدفا في اللحظات الأخيرة منح به فريقه التعادل 1-1 أمام مضيفه ريال بلد الوليد في الدوري الإسباني لكرة القدم، السبت.

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أحرز المغربي ياسين بونو، حارس مرمى إشبيلية، هدفا في اللحظات الأخيرة ليمنح فريقه التعادل 1-1 أمام مضيفه ريال بلد الوليد في الدوري الإسباني لكرة القدم، السبت.

ومنح التشيلي فابيان أوريانا لاعب الوسط التقدم بهدف لبلد الوليد من ركلة جزاء، فيما أهدر مهاجم إشبيلية لوك دي يونغ فرصتين لإدراك التعادل في الشوط الثاني.

لكن الحارس بونو أنقذ فريق المدرب خولن لوبتيغي عندما تقدم في المحاولة الأخيرة من ركلة ركنية واستغل ارتباكا داخل منطقة الجزاء ثم سدد بقوة من مدى قريب داخل المرمى.

وبقي إشبيلية رابعا برصيد 55 نقطة، وبفارق عشر نقاط عن ريال سوسيداد صاحب المركز الخامس الذي يستضيف برشلونة ثالث الترتيب برصيد 59 نقطة الأحد.

فرانس 24/ رويترز

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