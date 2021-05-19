كرة القدم-كأس فرنسا: باريس سان جرمان يفوز على موناكو 2-صفر في النهائي ويحرز اللقب للمرة 14

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حقق نادي باريس سان جرمان لقبه الرابع عشر في مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم إثر فوزه في الدور النهائي على موناكو بنتيجة 2-صفر مساء الأربعاء على ملعب "ستاد دو فرانس" خلف أبواب موصدة. وسجل المهاجمان ماورو إيكاردي وكيليان مبابي هدفي الفوز في الدقيقتين 19 و81.

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حقق نادي باريس سان جرمان لقبه الرابع عشر في كأس فرنسا لكرة القدم بفوزه مساء الأربعاء في النهائي على موناكو 2-صفر على ملعب "ستاد دو فرانس" في ضواحي العاصمة خلف أبواب موصدة.

وسجل مارو إيكاردي (19) وكيليان مبابي (81) هدفي الفوز ليمنحا الأرجنتيني مارويسيو بوكيتينو لقبه الأول منذ توليه تدريبات الفريق في مطلع العام.

وهذا اللقب الثاني تواليا في البطولة لباريس سان جرمان.

وكان هذا النهائي الـ19 في تاريخ فريق العاصمة الفرنسية والسابع على التوالي، حيث حقق اللقب في ست منها، باستثناء خسارته أمام رين في عام 2019.

فوز باريس سان جرمان بكأس فرنسا أمام موناكو 2-صفر 🏆🖼️ La photo de famille ! 🤩@coupedefrance #ASMPSG pic.twitter.com/x7wIY9ICpO — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 19, 2021

ويأمل سان جرمان ثاني ترتيب الدوري بفارق نقطة عن ليل المتصدر تحقيق الثنائية المحلية رغم ان مصيره ليس بين يديه في المرحلة الاخيرة هذا الاسبوع.

وأمام أعين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خاض فريق العاصمة المباراة بغياب نجمه البرازيلي نيمار بعد إيقافه من لجنة الانضباط في الاتحاد الفرنسي الجمعة.

من جهته، عول فريق الإمارة على ثنائي الهجوم، الألماني كيفن فولاند والقائد وسام بن يدر، إلا أنهما لم يقدما شيئا يذكر.

فرانس24/ أ ف ب

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