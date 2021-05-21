كرة القدم: الكومنيبول يؤكد إقامة كوبا أمريكا في موعدها وينقل المباريات المقررة بكولومبيا خارج البلاد

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احتجاجات في بوغوتا ضد إقامة مباريات بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم في كولومبيا، 19 مايو/أيار 2021.

أكد اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم إقامة كأس "كوبا أمريكا" في موعدها المحدد، ونقل المباريات المقررة في كولومبيا (التي من المفترض أن تستضيف البطولة مع الأرجنتين) خارجها بسبب الاحتجاجات في البلاد.

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قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) نقل مباريات كأس "كوبا أمريكا" التي كان من المفترض إقامتها فيكولومبيا إلى خارج البلاد بسبب الاحتجاجات المحلية، مؤكدا إجراء البطولة في موعدها المحدد (11 يونيو/جزيران لغاية 10 يوليو/تموز).

وقال الكونيمبول في بيان: "الكونيمبول يؤكد إقامة كوبا أمريكا 2021 وفي الأيام المقبلة سنعلن عن مكان إقامة المباريات التي تستضيفها كولومبيا".

وزير الرياضة الكولومبي إرنستو لوسينا كان قال في وقت سابق الخميس إن بلاده ستطلب من الكونميبول تأجيل البطولة إلى أن تتمكن الجماهير من العودة إلى المدرجات.

وتقرر إقامة البطولة، التي تنطلق في دولتين لأول مرة منذ انطلاقها قبل 105 أعوام. وكان من المقرر أن تستضيف كولومبيا 15 مباراة منها النهائي في بارانكيا في العاشر من يوليو تموز بينما تقام 13 مباراة في الأرجنتين.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي عرضت الأرجنتين تنظيم البطولة بمفردها بعد أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كولومبيا والتي انطلقت في نهاية أبريل/نيسان وأدت إلى مقتل 15 شخصا على الأقل.

فرانس24/ رويترز

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