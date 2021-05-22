الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تعادله مع صندوانز

للمرة السابعة عشرة في تاريخه، تمكن فريق الأهلي حامل اللقب من التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بتعادله إيابا مع مضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي 1-1 السبت، على ملعب لوكاس ماستربيسز موريبي بمدينة بريتوريا بعدما كان فاز بهدفين نظيفين ذهابا.

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تمكن فريق الأهلي حامل اللقب من التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بتعادله إيابا مع مضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي 1-1 السبت، على ملعب لوكاس ماستربيسز موريبي بمدينة بريتوريا بعدما كان فاز بهدفين نظيفين ذهابا. وتقدم الأهلي عن طريق ياسر ابراهيم في الدقيقة الحادية عشر، قبل أن يعادل لصنداونز عن طريق هدف لموسى ليبوسا في الدقيقة الثلاثين.

وهذه هي المرة السابعة عشرة التي يتأهل فيها الأهلي إلى نصف نهائي المسابقة القارية في تاريخه.

وانطلق الشوط الأول بضغط من صندوانز، بغية تعويض فارق الهدفين في مباراة الذهاب لصالح الأهلي المتراجع للدفاع لامتصاص حماس أصحاب الأرض.

لكن الأهلي سجل هدفه بعد ركلة ركنية أرسلها أيمن أشرف عرضية حولها ياسر ابراهيم في الزواية اليمنى العليا لمرمى الحارس الأوغندي دينيس أونيانغو، محرزا هدف التقدم للأهلي (11).

واصل لاعبو صنداونز ضغطهم الهجومي من دون خطورة على مرمى محمد الشناوي حتى الدقيقة ثلاثين، حيث من ركلة ركنية أدرك ليبوسا التعادل لأصحاب الأرض برأسية على الحارس.

وشكلت الركلات الثابتة على حدود منطقة الجزاء والركنيات لصالح صندوانز خطورة على دفاع الأهلي وأنقذ الشناوي مرماه من هدف ثان بإبعاد رأسية البديل الأوروغوياني ماوريسيو أفونسو (52).

ومع مرور الوقت هدأ إيقاع المباراة، وانحصر اللعب في وسط الملعب حتى الدقيقة 83 حيث من هجمة منظمة كاد البديل جيفت موتوبا يضيف الهدف الثاني لأصحاب الأرض بعدما انفرد بالشناوي وسدد، أبعدها الأخير إلى ركنية.

وفي مباراة ثانية، لم ينفع فوز سيمبا التنزاني على كايزر تشيفس الجنوب أفريقي 3-صفر إيابا لأنه سقط ذهابا صفر-4 ليتأهل الأخير إلى المربع الذهبي.

وسجل أهداف الفائز كل من جون بوكو (24 و56) وكلاتوس تشاما (86).

فرانس24/أ ف ب

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