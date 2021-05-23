الدوري الفرنسي: ليل يتوج باللقب لأول مرة منذ 2011 وباريس سان جرمان يكتفي بالمركز الثاني

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لأول مرة منذ 2011، توج ليل بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعد انتصاره 2-1 على أنجيه في الجولة الأخيرة يوم الأحد.

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توج ليل بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم لأول مرة منذ عام 2011 بعد انتصاره 2-1 على أنجيه في الجولة الأخيرة يوم الأحد.

وهز جوناتان ديفيد وبوراك يلماظ الشباك ليرتفع رصيد فريق المدرب كريستوف جالتييه إلى 83 نقطة متقدما بنقطة واحدة على باريس سان جرمان الذي تغلب 2-صفر مضيفه بريست، واكتفى الفريق الباريسي بالمركز الثاني.

فرانس24/ رويترز

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