عاصفة ثلجية تودي بحياة 21 عدّاء في سباق 100 كيلو متر في مقاطعة غانسو الصينية

أفادت وكالة شينخوا الصينية الرسمية للأنباء صباح الأحد بوفاة 21 شخصا على الأقل في شمال غرب الصين بسبب موجة طقس سيء اجتاحت عدائين كانوا يشاركون في سباق جبلي لمسافة 100 كلم. وفوجئ المشاركون بأحوال جوية كارثية في المقطع المرتفع من السباق على مسافة تتراوح بين عشرين و31 كيلومترا. ومن بين الضحايا عداءان صينيان معروفان على المستوى الوطني أحدهما فاز بماراثون الرجال لضعاف السمع في دورة الألعاب البارالمبية الوطنية لعام 2019 في تيانجين.

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أكدت وكالة أنباء الصين الجديدة نبأ وفاة 21 شخصا كانوا يشاركون السبت في ماراثون في الجبال في مقاطعة غانسو بشمال شرق الصين في عاصفة هوجاء.

وقالت الوكالة إن جميع المتنافسين الآخرين سالمون وبصحة جيدة. وقالت إنه "في الساعة 03,00 الأحد كان 151 مشاركا آمنين"، موضحة أن 172 شخصا كانوا يشاركون في السباق في "غابة حجر النهر الأصفر" بالقرب من مدينة بايين في مقاطعة غانسو.

وعثر على أحد المشاركين كان أعلن عن فقدانه حسب شبكة التلفزيون الحكومية "سي سي تي في" التي أوضحت نقلا عن الإدارة المحلية لخدمات الإسعاف أنه "فارق الحياة". وأضافت القناة أن "هذا يعني أن الحادث أسفر عن مصرع 21 شخصا". وكان مسؤولون في البلدية أعلنوا من قبل مصرع عشرين شخصا وفقدان شخص واحد.

عداءان صينيان معروفان

بين الضحايا عداءان معروفان على المستوى الوطني وهما ليانغ جينغ وهوانغ غوانجون حسب الصحف المحلية التي استندت إلى إفادتي وي بولونغ مدرب العداء الأول وصديق للثاني قال إنه حصل على تأكيد لوفاة هوانغ من منظمي الحدث.

وفاز ليانغ بالعديد من سباقات الماراثون المتعددة في الصين في السنوات الأخيرة. أما هوانغ الذي كان من الصم والبكم، فقد فاز بماراثون الرجال لضعاف السمع في دورة الألعاب البارالمبية الوطنية لعام 2019 في تيانجين.

وقال رئيس بلدية بايين تشانغ شوتشين إن ثمانية مشاركين يعالجون في المستشفى من إصابات طفيفة. وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة ذكرت أن بعض المتنافسين يعانون من انخفاض حرارة الجسم.

وقال تشانغ تشوشن "حوالى الظهر تأثر المقطع المرتفع من السابق على مسافة تتراوح بين عشرين و31 كيلومترا فجأة بأحوال جوية كارثية". وأوضح أنه "خلال وقت قصير، هطل برد وأمطار جليدية فجأة في هذه المنطقة وهبت عواصف ورياح قوية"، مشيرا إلى أن "الحرارة انخفضت بشكل حاد فجأة".

وبعيد تلقيهم اتصالات استغاثة من بعض المشاركين، أرسل منظمو الماراثون فريقا تمكن من إنقاذ 18 مشاركا، حسب تشانغ الذي يعمل في البلدية.

وتابع أنه حوالى الساعة 14,00 ساءت الأحوال الجوية وتم إلغاء السباق بينما أرسلت السلطات المحلية مزيدا من المساعدات إلى المكان. وقال إن "هذا الحادث المرتبط بالسلامة العامة نجم عن تغيرات مفاجئة في الطقس في منطقة محلية". وأضاف أن السلطات الإقليمية ستواصل التحقيق في أسباب الحادث.

وفي المجموع تم حشد أكثر من 700 من رجال الإنقاذ للبحث عن المفقودين. وظهر في لقطات نشرتها وسائل إعلام محلية عمال الإنقاذ ببزات مبرقعة يحملون مصابيح ويتسلقون الأرض الصخرية. وتم تصوير مشاركين في السباق لمسافات طويلة ملفوفين في بطانيات الطوارئ.

"برد لا يحتمل"

قال أحد الناجين لوسائل إعلام محلية "كنت مبللا بالمياه بما في ذلك حذائي وجواربي". وأضاف "لم أكن قادرا على الوقوف بسبب الرياح وكنت خائفا جدا من أن تحملني هبات الرياح، وأصبح البرد تدريجيا لا يحتمل". وتابع "عندما نزلت من الجبل كنت أشعر بعوارض انخفاض حرارة الجسم".

وليلا استمر انخفاض درجات الحرارة ما جعل عمليات البحث والإنقاذ أصعب، حسب "الصين الجديدة".

وغانسو واحدة من أفقر مناطق الصين وتحدها منغوليا من الشمال وشينجيانغ من الغرب. وضربت المقاطعة فيضانات وانهيارات أرضية سقط فيها قتلى في الماضي. وقتل أكثر من ألف شخص في مدينة واحدة في 2010 في حوادث من هذا النوع. وهي تشهد زلازل أيضا.

وغابة حجر النهر الأصفر معروفة بمناظرها الجبلية التي تتميز بصواعد وأعمدة حجرية وهي موقع مفضل لتصوير الكثير من البرامج التلفزيونية والأفلام الصينية، حسب صحيفة "تشاينا ديلي".

واكتسبت سباقات الماراثون والرياضات الخطرة شعبية بين الطبقة الوسطى الصينية في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، تشهد سباقات الماراثون الصينية في أغلب الأحيان فضائح غش. ففي 2018 مثلا، استبعد أكثر من 250 عداء من سباق نصف ماراثون شنتشن لأنهم وضعوا أرقاما مزيفة على قمصانهم أو استخدموا طرقا مختصرة. ومنعت السلطات الرياضية الصينية حتى الآن عددا قليلا منهم من المشاركة في السباقات مدى الحياة.

فرانس24/ أ ف ب

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