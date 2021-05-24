كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم: منتخب إسبانيا من دون راموس في بطولة كبرى للمرة الأولى منذ 2005

سيخوض منتخب إسبانيا لكرة القدم نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020، التي ستجري من 11 يونيو/حزيران لغاية 11 يوليو/تموز، من دون قائده سيرخيو راموس بعد استبعاده المفاجئ الإثنين من قائمة "لا روخا". وسيغيب مدافع ريال مدريد (35 عاما) للمرة الأولى عن بطولة دولية كبرى منذ العام 2005.

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سيخوض منتخب إسبانيا لكرة القدم نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020 (التي ستجري من 11 يونيو/حزيران لغاية 11 يوليو/تموز بعدة مدن أوروبية) من دون قائده وصخرة الدفاع سيرخيو راموس بعد استبعاده المفاجئ الإثنين من قائمة "لا روخا".

وسيغيب راموس (35 عاما) الذي عانى من إصابات عدة هذا الموسم، للمرة الأولى عن بطولة دولية كبرى منذ العام 2005 عندما خاض باكورة مبارياته مع المنتخب الأول.

واستدعى المدرب لويس إنريكي 24 لاعبا إلى قائمة أبطال العام 2010 علمًا أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) أجاز استدعاء 26، حيث أبقى راموس خارجها، فيما ضم الفرنسي أيميريك لابورت مدافع مانشستر سيتي بعد حصوله على الجنسية الإسبانية.

المدرب لويس انريكي: "كان الأمر قاسيا وصعبا..."

وعن استبعاد قائد ريال مدريد، قال إنريكي: "كان قرارا صعبا ولكنه لم يكن قادرا على المنافسة في الظروف المناسبة منذ كانون الثاني/يناير". وأضاف: "لقد اتصلت به أمس، كان الأمر قاسيا وصعبا. أشعر بالسوء لأنه محترف للغاية ويساعد المنتخب كثيرا. سيظل قادرا على مساعدته في المستقبل. لكن علي أن أبحث عن الأفضل للمجموعة".

وعلق بطل أوروبا مرتين والعالم عام 2010 عبر حسابه على تويتر: "بعد أشهر صعبة وموسم غريب لم أختبر مثله من قبل في مسيرتي، تأتي كأس أوروبا. لقد كافحت كل يوم بروحي وجسدي لأتمكن من الوصول إلى جهوزية 100 في المئة لريال مدريد والمنتخب الوطني، لكن الأمور لا تسير دائما كما نريد".

وتابع راموس، الذي خاض 180 مباراة دولية سجل خلالها 23 هدفا: "يؤلمني ألا أتمكن من مساعدة زملائي واللعب لإسبانيا ولكن في هذه الحالة، أفضل شيء هو الخلود إلى الراحة والتعافي بشكل تام والعودة العام المقبل كما فعلنا دائما. من المؤلم ألا تمثل بلدك ولكن علي أن أكون صادقا وصريحا (...) سأكون مشجعا آخر من المنزل".

لا يتواجد أي لاعب من ريال مدريد في قائمة "لا روخا"...

ولم يتواجد أي لاعب من ريال مدريد في قائمة "لا روخا" في سابقة من نوعها، مع غياب أيضا لوكاس فاسكيس وداني كارفاخال المصابين، إلا أن غياب ناتشو كان مفاجئا.

وسيكون نجما برشلونة سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا (32 عامًا كلاهما) أبرز المخضرمين في تشكيلة شابة. أما بالنسبة للابورت، كان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أجاز له الجمعة اللعب لصالح المنتخب الإسباني.

ووقعت إسبانيا بطلة أوروبا عامي 2008 و2012 في المجموعة الخامسة إلى جانب بولندا، سلوفاكيا والسويد.

وهنا التشكيلة:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا (مانشستر يونايتد)، أوناي سيمون (اتلتيك بلباو)، روبرت سانشيس (برايتون).

الدفاع: خوسيه غايا (فالنسيا)، إريك غارسيا وأيميريك لابورت (مانشستر سيتي)، جوردي ألبا (برشلونة)، دييغو يورنتي (ليدز يونايتد)، باو توريس (فياريال)، سيسار أسبيليكويتا (تشلسي).

الوسط: فابيان رويس (نابولي)، بيدري وسيرجيو بوسكيتس (برشلونة)، رودريغو هرنانديس (مانشستر سيتي)، كوكي وماركوس يورنتي (اتلتيكو مدريد)، تياغو الكانتارا (ليفربول).

الهجوم: داني أولمو (لايبزيغ)، ميكيل اورياسابال (ريال سوسييداد)، فيران توريس (مانشستر سيتي)، جيرارد مورينو (فياريال)، الفارو موراتا (يوفنتوس)، أداما تراوري (ولفرهامبتون)، بابلو سارابيا (باريس سان جرمان).

فرانس24/ أ ف ب

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