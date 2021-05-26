الدوري الأوروبي لكرة القدم: فياريال الإسباني يحرز اللقب إثر فوزه على مانشستر يونايتد بركلات الترجيح

حارس فياريال كان بطل ركلات الترجيح. 26 مايو/أيار 2021. © أ ف ب

نص: فرانس24 تابِع 2 دقائق

أحرز نادي فياريال الإسباني كأس الدوري الأوروبي لكرة القدم إثر فوزه على مانشستر يونايتد في النهائي مساء الأربعاء بمدينة غدانسك بركلات الترجيح 11-10 بعد أن انتهى الوقت الرسمي والإضافي بالتعادل 1-1.