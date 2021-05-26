الدوري الأوروبي لكرة القدم: فياريال الإسباني يحرز اللقب إثر فوزه على مانشستر يونايتد بركلات الترجيح
نشرت في:
أحرز نادي فياريال الإسباني كأس الدوري الأوروبي لكرة القدم إثر فوزه على مانشستر يونايتد في النهائي مساء الأربعاء بمدينة غدانسك بركلات الترجيح 11-10 بعد أن انتهى الوقت الرسمي والإضافي بالتعادل 1-1.
إعلان
تُوج نادي فياريال الإسباني مساء الأربعاء بلقب مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ" للمرة الأولى في تاريخه إثر فوزه على مانشستر يونايتد 11-10 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1) في المباراة النهائية بمدينة دانسك البولندية أمام 9500 متفرج.
وسجل جيرارد مورينو (29) هدف فياريال، وإدينسون كافاني (55) هدف مانشستر يونايتد.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوماشترك