الدوري الأوروبي لكرة القدم: فياريال الإسباني يحرز اللقب إثر فوزه على مانشستر يونايتد بركلات الترجيح

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حارس فياريال كان بطل ركلات الترجيح. 26 مايو/أيار 2021.
حارس فياريال كان بطل ركلات الترجيح. 26 مايو/أيار 2021. © أ ف ب
نص: فرانس24 تابِع
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أحرز نادي فياريال الإسباني كأس الدوري الأوروبي لكرة القدم إثر فوزه على مانشستر يونايتد في النهائي مساء الأربعاء بمدينة غدانسك بركلات الترجيح 11-10 بعد أن انتهى الوقت الرسمي والإضافي بالتعادل 1-1.

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تُوج نادي فياريال الإسباني مساء الأربعاء بلقب مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ" للمرة الأولى في تاريخه إثر فوزه على مانشستر يونايتد 11-10 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1) في المباراة النهائية بمدينة دانسك البولندية أمام 9500 متفرج.

وسجل جيرارد مورينو (29) هدف فياريال، وإدينسون كافاني (55) هدف مانشستر يونايتد.

فرانس24/ أ ف ب

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