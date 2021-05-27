تقارير إعلامية تفيد باستقالة الفرنسي زين الدين زيدان من تدريب ريال مدريد الإسباني

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زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد ضد بروسيا مونشنغلادباخ في ألمانيا في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2020.

غرد الصحافي الإيطالي فابريتسيو رومانو الموثوق بمعلوماته مساء الأربعاء معلنا استقالة الفرنسي زين الدين زيدان كمدرب لنادي ريال مدريد الإسباني بعد موسم مخيب للآمال خرج منه خالي الوفاض قاريا ومحليا. وقال رومانو إن رحيل زيدان عن النادي الملكي سيتم خلال "الساعات/الأيام المقبلة".

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نشر الصحافي الإيطالي الموثوق بمعلوماته فابريتسيو رومانو على تويتر الأربعاء ما وصفه بخبر "حصري" عن استقالة زين الدين زيدان من منصبه في تدريب النادي الملكي الإسباني ريال مدريد، ثم نقلت عنه بعد ذلك الصحف الإسبانية هذه المعلومة ومن بينها "ماركا" و"أس" إضافة إلى إذاعة "كادينا سير". وأشار رومانو إلى أن الإعلان الرسمي عن رحيل زيدان سيتم "في الساعات/الأيام القليلة المقبلة".

وأفادت التقارير الإعلامية التي نشرت مساء الأربعاء أن الفرنسي زين الدين زيدان استقال بمفعول فوري من منصبه كمدرب لريال مدريد الإسباني، وذلك بعد أيام معدودة على تنازل النادي الملكي عن لقبه بطلا للدوري المحلي لصالح جاره أتلتيكو مدريد.

ويأتي الحديث عن استقالة زيدان بعد موسم مخيب خرج منه ريال خالي الوفاض محليا وقاريا، إذ ودع أيضا مسابقة دوري أبطال أوروبا المتوج بلقبها 13 مرة من الدور نصف النهائي على يد تشلسي الإنكليزي.

وقبل عشرة أيام فقط، نفى زيدان ما تم تداوله في وسائل الإعلام بأنه أعلم لاعبيه برحيله عن النادي الملكي في نهاية الموسم الذي حل فيها ريال ثانيا في الدوري المحلي، قائلا "كيف سأقول للاعبي الآن بأني راحل؟ إنها كذبة".

وتابع بعد فوز على أتلتيك بلباو 1-صفر في المرحلة قبل الأخيرة "أنا مركز على هذا الموسم. تبقى لنا مباراة وسنقدم كل شيء. كل ما يهمني هو ما سيحصل في هذه المرحلة الختامية" التي فاز فيها ريال على فياريال 2-1 لكن فوز أتلتيكو أيضا منح الأخير لقبه الأول منذ 2014.

وبعد المرحلة الختامية والتنازل عن لقب الدوري، أفاد ابن الـ48 عاما بأنه سيتحدث إلى مسؤولي ناديه حول مستقبله على رأس الجهاز الفني في الأيام القليلة المقبلة.

وقال زيدان "وضعي الحالي مزر لأننا لم نفز (باللقب)"، مضيفا "في ما يتعلق بمستقبلي، فأنني سأتحدث بذلك إلى مسؤولي النادي في الأيام القليلة المقبلة وليس الآن".

وأردف قائلا "لم نفز بأي لقب في هذا الموسم والمسؤولية تقع علي. سنقيم هذا الأمر".

وكثر الحديث في الساعات القليلة الماضية عن إمكانية وصول الإيطالي ماسيميليانو أليغري إلى النادي الملكي في حال قرر زيدان الاستقالة من منصبه للمرة الثانية، بعد الأولى في أيار/مايو 2018 بعدما قاد الفريق إلى ثلاثة ألقاب متتالية في دوري الأبطال وإلى لقب الدوري المحلي.

وعاد بطل مونديال 1998 إلى منصبه السابق في 2019 وتوج بلقب الدوري الإسباني مرة ثانية في 2020، كما أحرز كأس السوبر الإسبانية.

فرانس24/ أ ف ب

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