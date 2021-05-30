افتتاح رولان غاروس 2021: نادال يحلم بالتربع على عرش التاريخ وإيغا شفيونتيك تسعى للحفاظ على اللقب

في حقبة جديدة ستشهد مباريات ليلية خلف أبواب مغلقة، تم الأحد انطلاق منافسات رولان غاروس وسط إجراءات صحية مشددة. ويسعى لاعب كرة المضرب الإسباني رافايل نادال إلى الحصول على اللقب الرابع عشر في باريس ليرفع رقمه القياسي بعدد الألقاب في البطولات الأربع الكبرى إلى 21. من جهتها تسعى البولندية إيغا شفيونتيك إلى أن تصبح أول لاعبة منذ 2016 تدافع بنجاح عن لقبها في إحدى البطولات الأربع الكبرى، مثخنة بالإصابات وضعف الأداء على الملاعب الترابية التي أعاقت آمال العديد من منافسيها.

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وسط إجراءات صحية مشددة، تنطلق الأحد منافسات بطولة رولان غاروس لكرة المضرب. ويضع الإسباني رافايل نادال نصب عينيه تسجيل لقب غراند سلام جديد في سجله ببطولة فرنسا المفتوحة مع انطلاق منافسات رولان غاروس الأحد في حقبة جديدة ستشهد مباريات ليلية خلف أبواب مغلقة.

بالنسبة إلى نادال، فإن الفوز باللقب الرابع عشر في باريس سيرفع رقمه القياسي بعدد الألقاب في البطولات الأربع الكبرى إلى 21، متجاوزا نظيره السويسري روجيه فيدرر (20) الذي سينافس مجددا في العاصمة الفرنسية التي فاز فيها مرة وحيدة في العام 2009.

إيغا شفيونتيك وطموح الحفاظ على اللقب

تتجه البولندية إيغا شفيونتيك إلى بطولة فرنسا المفتوحة، في مسعى لأن تصبح أول لاعبة منذ إنجاز الأمريكية سيرينا وليامس في ويمبلدون 2016، تدافع بنجاح عن لقبها في إحدى البطولات الأربع الكبرى، مثخنة بالإصابات وضعف الأداء على الملاعب الترابية التي أعاقت آمال العديد من منافسيها.

بعد فوزها في روما، وتحقيق زمن قياسي بإقصاء التشيكية كارولينا بليشكوفا في 46 دقيقة، عادت أول بطلة بولندية في بطولات الغراند سلام إلى رولان غاروس بعد سبعة أشهر فقط بتوقعات كبيرة.

كانت شفيونتيك التي ستبلغ العشرين من العمر الأسبوع المقبل، صاحبة التصنيف الأدنى لدى السيدات، ثم المرتبة 54 في العالم، لتفوز ببطولة فرنسا المفتوحة التي تأجلت عن موعدها المعتاد العام الماضي بسبب تفشي جائحة كوفيد-19.

فرانس24/ أ ف ب

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