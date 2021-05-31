المهاجم الأرجنتيني المخضرم سيرجيو أغويرو يوقع عقدا لموسمين مع برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر

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وقع الهداف التاريخي لنادي مانشستر سيتي الإنكليزي الأرجنتيني المخضرم سيرخيو أغويرو عقد انتقال حر لموسمين إلى نادي برشلونة الإسباني. وكان انتقاله متوقعا، بعدما أعلن مدرب سيتي الإسباني بيب غوارديولا الأسبوع الماضي أن المفاوضات كانت في مرحلة متقدمة.

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بعد يومين من خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي الإنكليزي، تعاقد مهاجم مانشستر سيتي الأرجنتيني المخضرم سيرخيو أغويرو مع برشلونة الإسباني حتى 2023 بحسب ما أعلن النادي الكاتالوني الإثنين، وذلك بعد نهاية عقده مع فريقه الإنكليزي.

ووقع أغويرو (32 عاما)، أفضل هداف في تاريخ سيتي برصيد 260 هدفا في مختلف المسابقات، عقدا "مع بند جزائي لفسخه بقيمة 100 مليون يورو (122 مليون دولار)"، حسب ما أضاف برشلونة في بيانه.

ويأتي خبر انتقال ابن العاصمة بوينس آيرس بعد يومين من إخفاق فريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مواطنه تشلسي (صفر-1) في البرتغال.

ويعد أغويرو أفضل مسجل مع فريق واحد في البريمير ليغ مع 184 هدفا في 275 مباراة مع مانشستر سيتي الذي دافع عن ألوانه عشر سنوات وأحرز معه لقب الدوري الإنكليزي خمس مرات.

وكان انتقاله إلى برشلونة متوقعا، بعدما أعلن مدربه الإسباني بيب غوارديولا الأسبوع الماضي ان المفاوضات كانت في مرحلة متقدمة.

ويعود "كون" أغويرو إلى إسبانيا بعد خمس سنوات في صفوف أتلتيكو مدريد بين 2006 و2011، في خطوة يأمل منها برشلونة إقناع صديقه ومواطنه ليونيل ميسي بالبقاء موسما إضافيا.

ولم يمدد أفضل لاعب في العالم ست مرات عقده الذي ينتهي الصيف المقبل مع برشلونة.

تفاؤل بشأن ميسي

وقال رئيس النادي جوان لابورتا الجمعة إنه "متفائل باعتدال" حول مستقبل القائد الدولي الأرجنتيني "المفاوضات تسير بشكل جيد لكنها لم تنته بعد".

وتابع "يمكننا تقديم عرض (لميسي) في حدود إمكانياتنا. إنه يستحق المزيد ويمكنه الحصول على صفقة أفضل في مكان آخر، لكنني متأكد من أنه يُقدِّرُ الجهود التي نبذلها. أعتقد أنه يريد البقاء. إنها ليست مسألة مال بالنسبة إلى ليو، إنها مسألة نصر. وهذا ما نعمل عليه".

وأخفق برشلونة الموسم الماضي، بحلوله ثالثا في الدوري المحلي وخروجه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيشارك أغويرو في كوبا أمريكا هذه السنة بعد نقلها الإثنين من الأرجنتين إلى البرازيل بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وعاش أغويرو موسما صعبا مع الإصابات عكره أيضا إصابته بفيروس كورونا. وودع ملعب الاتحاد في 23 أيار/مايو الماضي مسجلا ثنائية بعد نزوله بديلا مع بطل الدوري خلال مواجهة إيفرتون (5-صفر).

فرانس24/ أ ف ب

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