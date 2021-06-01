الإيطالي أنشيلوتي يعود لتدريب ريال مدريد بعقد لثلاثة أعوام خلفا للفرنسي زيدان

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني الثلاثاء تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدربا جديدا للفريق بعد بضعة أيام من استقالة الفرنسي زين الدين زيدان. وهذه المرة الثانية التي يتولى فيها أنشيلوتي تدريب الفريق الملكي بعد فترة أولى بين عامي 2013 و2015.

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بعد أيام من استقالة الفرنسي زين الدين زيدان، كشف ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الثلاثاء عودة كارلو أنشيلوتي لتدريب النادي لفترة ثانية.

وكتب ريال مدريد في حسابه على تويتر "أهلا وسهلا بعودتك سيد أنشيلوتي"، في إشارة منه إلى الفترة التي أمضاها المدرب الإيطالي البالغ 61 عاما مع النادي الملكي بين 2013 و2015 حين قاده إلى ثلاثية دوري الأبطال والكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية عام 2014.

ويأتي التعاقد مع أنشيلوتي رغم أنه كان مرتبطا بعقد مع إيفرتون الإنكليزي لثلاثة أعوام قادمة بعدما استلم الإشراف عليه منذ كانون الأول/ديسمبر 2019.

وقال ريال في بيان "يعود الإيطالي إلى نادينا بعدما أعاد كتابة التاريخ خلال فترته الأولى على مقاعد تدريب ريال مدريد".

وأشار النادي الملكي إلى أن أنشيلوتي "قاد الفريق للقبه العاشر في دوري أبطال أوروبا. تحت قيادة أنشيلوتي، تزعم الفريق أوروبا بعد 12 عاما على انتصاره القاري الأخير، بفوز لا يُنسى على أتلتيكو في نهائي لشبونة"، في إشارة إلى الفوز 4-1 بعد التمديد على الجار المدريدي الذي كان متقدما حتى الوقت بدل الضائع من الوقت الأصلي قبل أن يخطف سيرخيو راموس التعادل ويفرض التمديد.

وأفاد ريال بأن المدرب السابق ليوفنتوس، ميلان، تشلسي الإنكليزي، باريس سان جرمان الفرنسي، بايرن ميونيخ الألماني، نابولي وإيفرتون، سيوقع عقده مع النادي الأربعاء.

وقرر زيدان الخميس الماضي الاستقالة من تدريب ريال للمرة الثانية، لكن هذه المرة على خلفية موسم خال تمام من الألقاب إن كان محلياً أو قاريا، خلافا للمرة الأولى عام 2018 حين استقال بعد أيام معدودة على قيادة النادي الملكي إلى لقبه الثالث تواليا في دوري الأبطال.

وكشف زيدان في رسالة مفتوحة نشرتها الإثنين صحيفة "إس" المحلية عن سبب استقالته يعود إلى عدم "حصولي على الثقة التي أنا بحاجة اليها" لمواصلة مهامه في النادي الملكي.

"فريق كان دائما في قلبي، هو ريال مدريد"

وبتعاقده مجددا مع أنشيلوتي، حصل ريال على مدرب يعتبر من الأكثر خبرة حاليا على الصعيد القاري وهو المدرب الذي "حقق أكبر عدد انتصارات (78) في أول 100 مباراة رسمية في دفة القيادة" مع النادي الملكي بحسب ما أفاد الأخير في بيانه الثلاثاء.

وفي رسالة وداعية لإيفرتون، قال أنشيلوتي على تويتر "أرحل وأخذ معي جميع اللحظات الرائعة التي اختبرناها معاً وأتمنى للنادي والجمهور الأفضل".

وأضاف "أريد أن أشكر إيفرتون، اللاعبين والمشجعين لمنحي فرصة قيادة هذا النادي الرائع والتاريخي. قررت الرحيل لأن لدي تحدٍ جديد مع فريق كان دائماً في قلبي، هو ريال مدريد".

وبعدما قاد إيفرتون ليكون من فرق الطليعة لا بل تصدر الترتيب في المراحل الأولى من الموسم، أنهى أنشيلوتي مغامرته الإنكليزية الثانية، بعد التي خاضها مع تشيلسي بين 2009 و2011، في مركز عاشر مخيب.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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