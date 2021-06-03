كأس الأمم الأوروبية: فرنسا تسحق ويلز بثلاثية نظيفة في مباراة ودية شهدت أول مشاركة لبنزيمة

أول مشاركة لنجم ريال مدريد كريم بنزيمة مع منتخب فرنسا ضد ويلز. الأربعاء 2 يونيو/حزيران 2021.

تغلب المنتخب الفرنسي الأربعاء بثلاثية نظيفة على ضيفه الويلزي في مباراة ودية، في إطار تحضير بطولة كأس أوروبا 2020 المؤجلة والتي تنطلق في 11 يونيو/حزيران. وسجل للديوك مبابي وغريزمان وعثمان دمبيلي في مواجهة شهدت عودة كريم بنزيمة، لكنها لم تكن الانطلاقة التي كان يرجوها نجم ريال مدريد الإسباني.

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حقق منتخب فرنسا الأربعاء انتصارا هاما بثلاثية نظيفة على ضيفه نادي ويلز في مباراة ودية، تندرج ضمن الاستعدادات لبطولة كأس أوروبا 2020 المؤجلة، والتي تنطلق في 11 يونيو/حزيران.

وسجل كيليان مبابي (34) وأنطوان غريزمان (48) وعثمان دمبيلي (79) أهداف فرنسا.

وشهدت المباراة عودة نجم ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة إلى صفوف "الديوك"، غير أنها لم تكن البداية التي كان يتمناها.

واحتسب حكم المباراة في الدقيقة السابعة والعشرين، ركلة جزاء لصالح فرنسا بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) التي أظهرت لمسة يد ضد نيكو وليامس تلقى على إثرها الأخير بطاقة حمراء، بعد أن حرم بنزيمة من تحقيق أول أهدافه.

لكن حارس مرمى ويلز داني وورد كان بالمرصاد، وتصدى لتسديدة بنزيمة وخطف منه فرحة الهدف المنشود.

في سياق متصل، استهل المنتخب الألماني استعداداته لكأس أوروبا بتعادل 1-1 أمام الدانمارك في إنسبروك في النمسا، في مباراة شهدت أيضا عودة توماس مولر وماتس هوميلس بعد غياب لعامين. وافتتح لاعب وسط بوروسيا مونشنغلادباخ الشاب فلوريان نويهاوس التسجيل في الدقيقة 48، قبل أن يدرك مهاجم لايبزيغ يوسف بولسن التعادل من فرصة وحيدة للدانماركيين في المباراة في الدقيقة 77. وتلعب ألمانيا الاثنين مباراة ودية أخرى أمام لاتفيا.

أما إنكلترا، فقد بدأت استعداداتها للبطولة القارية أيضا بفوز على النمسا 1-صفر في ميدلسبره. وبعدما فرضوا سيطرتهم الواضحة ولكن العقيمة خلال نصف الساعة الأول من المباراة، اضطر رجال المدرب غاريث ساوثغايت إلى الانتظار حتى الشوط الثاني لإحراز هدف الفوز عن طريق بوكايو ساكا (57)، وسرعان ما تراجعوا إلى الدفاع.

وفي مباراة أخرى، أنقذت ثنائية ممفيس ديباي هولندا من خسارة أمام إسكتلندا وتعادلت معها 2-2 في الدقائق الأخيرة من المباراة الودية التي أقيمت في البرتغال. وسجل هدفي هولندا ديباي (17 و89)، فيما أحرز جاك هندري (11) وكيفن نيسبت (63) هدفي الاسكتلنديين.

من جهتها، تواجه هولندا في الدور الأول من البطولة أوكرانيا ومقدونيا الشمالية والنمسا.

فرانس24/ أ ف ب

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