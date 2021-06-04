تنس-بطولة رولان غاروس: الياباني نيشيكوري إلى دور الـ16 والبيلاروسية سابالينكا تودع

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البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة ثالثة، خرجت من الدور الثالث لبطولة رولان غاروس بخسارتها أمام الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا. 4 يونيو/حزيران 2021.

تأهل الياباني كي نيشيكوري الجمعة إلى الدور ثمن النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد انسحاب منافسه السويسري هنري لاكسونين، ليضمن اللعب في الأسبوع الثاني لبطولة كبرى لأول مرة منذ ويمبلدون 2019. ولدى السيدات، خرجت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة ثالثة، من الدور الثالث بخسارتها أمام الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا.

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حجز الياباني كي نيشيكوري مكانه في دور الستة عشرلبطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) الجمعة بعد انسحاب منافسه السويسري هنري لاكسونين.

وقضى نيشيكوري 58 دقيقة فقط في ملعب سيمون ماتيو قبل أن يضمن اللعب في الأسبوع الثاني لبطولة كبرى لأول مرة منذ ويمبلدون 2019.

وبدا أن لاكسونين المصنف 150 عالميا قد أصيب في الفخذ في بداية المجموعة الأولى وطلب وقتا للعلاج. ووجد اللاعب البالغ من العمر 29 عاما صعوبة في التحرك في أرجاء الملعب قبل أن يخسر المجموعة الأولى وينسحب.

ولدى السيدات، خرجت البيلاروسية أرينا سابالينكا من الدور الثالث بخسارتها أمام الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا.

وخسرت البيلاروسية المصنفة ثالثة في البطولة بخسارتها 4-6، 6-2، وصفر-6 أمام بافليوتشينكوفا المصنفة 31 والتي ستواجه أيضا البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا في الدور المقبل.

وشهدت بطولة فرنسا الحالية انسحاب بارتي في بداية المجموعة الثانية من مباراتها أمام البولندية ماغدا لينيت الخميس في الدور الثاني، بسبب معاناتها على ما يبدو من إصابة أسفل الظهر.

وسبقتها أوساكا الاثنين بسبب التداعيات المريرة لقرارها مقاطعة وسائل الإعلام. كما أن المصنفة ثالثة عالميا وبطلة 2018 الرومانية سيمونا هاليب انسحبت من البطولة قبل انطلاقتها لعدم تعافيها من إصابة في ربلة الساق.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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