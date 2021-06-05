التونسية أنس جابر تتأهل لثمن نهائي بطولة رولان غاروس لكرة المضرب

استطاعت التونسية أنس جابر السبت التغلب على البولندية ماغدا لينيت في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، لتلبغ ثمن النهائي. وتنتظر جابر مباراة قوية للمرور إلى الربع ضد إحدى الأمريكيتين جينيفير برايدي الرابعة عشرة وصيفة أستراليا المفتوحة أو المراهقة المتألقة كوكو غوف الخامسة والعشرين.

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تغلبت التونسية أنس جابر المصنفة 26 عالميا السبت على البولندية ماغدا لينيت في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بعد أن كسبت أحد عشر شوطا متتاليا لتعوض تأخرها بمجموعة إلى فوز 3-6 و6-صفر و6-1، لتبلغ ثمن النهائي.

وهي المرة الثانية في أربع مشاركات تبلغ فيها جابر الدور ثمن النهائي للبطولة الفرنسية بعد الأولى العام الماضي عندما خرجت على يد الأمريكية دانييل كولينز.

وتأمل التونسية تكرار أقله إنجاز بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الماضي عندما أصبحت أول لاعب عربية تبلغ الدور ربع النهائي من إحدى بطولات الغراند سلام، قبل أن تخسر أمام الأمريكية صوفيا كينن التي مضت وحققت اللقب.

التفوق الثالث على لينيت

وبعد أن خسرت المجموعة الأولى، قدمت جابر أداء هائلا وفازت بأحد عشرة شوطا متتاليا، وأتيحت لها أربع فرص لكسر إرسال منافستها المصنفة 45 عالميا وتفوز بالمجموعة الحاسمة 6-صفر أيضا، إلا أنها لم تستفد من أي منها قبل أن تنهي المباراة عند إرسالها.

وهذه المرة الثانية التي تتفوق فيها جابر على لينيت في ثالث مواجهة بينهما، بعد الدور الـ32 في دورة تشارلستون الاميركية عام 2017، فيما حققت الاخيرة فوزها الوحيد على التونسية في الدور ربع النهائي من دورة باكو عام 2013.

وتنتظر جابر مباراة قوية في ثمن النهائي ضد إحدى الأمريكيتين جينيفير برايدي الرابعة عشرة وصيفة أستراليا المفتوحة أو المراهقة المتألقة كوكو غوف الخامسة والعشرين.

وكانت جابر (26 عاما) ثأرت في الدور الثاني من الأسترالية أسترا شارما التي حرمتها من إحراز اللقب الأول في مسيرتها الاحترافية عندما تغلبت عليها في نهائي دورة تشارلستون في 18 نيسان/أبريل الماضي، حيث خاضت النجمة التونسية النهائي الثاني في مسيرتها الاحترافية بعدما فشلت في المحاولة الأولى في نهائي دورة موسكو عام 2018 عندما سقطت أمام الروسية داريا كاساتكينا.

فرانس24/ أ ف ب

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