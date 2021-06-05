خمسة آلاف مشجع سيحضرون المباراة الودية بين المنتخبين الفرنسي والبلغاري بـ"ستاد دو فرانس"

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منتخب فرنسا خلال عزف النشيد الوطني قبل مباراة ضمن تصفيات أولمبياد طوكيو ضد البرتغال، في بيرول، 14 آذار/مارس 2021.

سمحت الحكومة الفرنسية لخمسة آلاف من مشجعي منتخب بلادها بحضور المقابلة التي ستجمع الزرق الثلاثاء بببلغاريا استعداد لنهائيات كأس الأمم الأوروبية، أي قبل يوم واحد من موعد تخفيف القيود الصحية المرتبطة بأزمة فيروس كورونا، والذي سترفع بموجبه أعداد الجماهير المسموح لها حضور التظاهرات الرياضية والفنية والثقافية الخارجية.

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حظي مشجو الديوك بامتياز حضور المقابلة الإعدادية لنهائيات كأس الأمم الأوروبية لمنتخبهم ضد بلغاريا قبل يوم واحد من العمل بالتخفيف الجديد للقيود على التظاهرات الرياضية والثقافية والفنية الخارجية، إذ سيُسمح الثلاثاء المقبل لخمسة آلاف منهم بالتواجد في ملعب "ستاد دو فرانس" الذي سيحتضن المقابلة.

وتستعد الحكومة الفرنسية اعتبارا من الأربعاء التاسع من حزيران/يونيو، لرفع الحد الأدنى للحضور المسموح به في التظاهرات الثقافية والرياضية والفنية الخارجية في فرنسا من ألف إلى خمسة آلاف شخص، مع بدء حظر التجول الليلي من الساعة الحادية عشرة بدل التاسعة مساء.

ووقعت فرنسا في مجموعة الموت في البطولة القارية التي تنطلق الجمعة المقبل إلى جانب ألمانيا والبرتغال حاملة اللقب والمجر.

فرانس24/ أ ف ب

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