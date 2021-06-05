"ملك" الملاعب الترابية نادال إلى ثمن نهائي بطولة رولان غاروس لكرة المضرب

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كسب الإسباني رافايل نادال السبت ورقة التأهل إلى ثمن نهائي دوري رولان غاروس إثر تغلبه على البريطاني كاميرون نوري 6-3، 6-3، 6-3. وهذا الفوز رقم 103 "ملك" الملاعب الترابية في رولان غاروس مقابل خسارتين فقط. ويطمح الماتادور للقبه الحادي والعشرين في البطولات الكبرى للانفراد بالرقم القياسي الذي يتقاسمه مع السويسري روجيه فيدرر.

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تأهل الإسباني رافايل نادال، حامل اللقب، إلى ثمن نهائي بطولة فرنسا المفتوحة في كرة المضرب. وتفوق نادال، المصنف ثالثا عالميا والساعي لتعزيز رقمه القياسي في البطولة وتحقيق لقبه الرابع عشر، على البريطاني كاميرون نوري الـ45 عالميا 6-3، 6-3، 6-3 ليبلغ الدور الرابع من إحدى بطولات الغراند سلام للمرة 50 في مسيرته.

وهذا الفوز رقم 103 لنادال "ملك" الملاعب الترابية في رولان غاروس مقابل خسارتين فقط، فتخطى فيدرر صاحب 102 انتصارين في بطولة أستراليا و101 في ويمبلدون، ليضرب موعدا مثيرا في ثمن النهائي مع الإيطالي الصاعد يانيك سينر (19 عالميا) الذي أقصاه من الدور ربع النهائي العام الماضي في طريقه إلى اللقب، والذي تغلب على السويدي ميكايل إيمر 6-1، 7-5، 6-3.

وقال الإسباني الذي احتفل الخميس بعيد ميلاده الخامس والثلاثين عن منافسه نوري: "ربما يخوض أفضل موسم في مسيرته ويفوز بالعديد من المباريات هذا العام ...ولكن وجدت طريقة لأعبر وهذا الأهم بالنسبة لي.. لعبت جيدا في بعض الأوقات وفي البعض الآخر كان بإمكاني أن أقدم الأفضل".

ويعيش نوري (25 عاما) المصنف 40 عالميا، موسما جيدا بلغ فيه النهائي في أستوريل وليون. واجه نادال مرتين هذا الموسم، فخسر في أستراليا المفتوحة وبرشلونة على التراب.

ويطمح الماتادور للقبه الحادي والعشرين في البطولات الكبرى للانفراد بالرقم القياسي الذي يتقاسمه مع السويسري روجيه فيدرر.

فرانس24/ أ ف ب

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