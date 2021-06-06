السويسري فيدرير ينسحب من بطولة رولان غاروس لكرة المضرب

أعلن السويسري روجيه فيدرر الذي كان يحاول استعادة مستواه بعد جراحتين في الركبة أبعدتاه من المنافسة عام 2020، انسحابه من بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب الأحد عشية مباراته في ثمن النهائي أمام الإيطالي ماتيو بيريتيني.

قرر السويسري روجيه فيدرير الانسحاب من بطولة رولان غاروس لكرة المضرب، وفق ما أعلنه المنظمون الأحد. وعزا هذا الانسحاب إلى ظروفه الصحية. وقال بطل رولان غاروس لعام 2009: "من المهم أن أستمع إلى جسدي وألا أمضي بسرعة كبيرة في العودة للمنافسة" وذلك بعد عمليتين جراحيتين في الركبة. وقبل أسبوعين من احتفاله بعيد ميلاده الأربعين، نجح فيدرير بضمان مشاركته في الأسبوع الثاني من البطولة الفرنسية للمرة الخامسة عشرة في مسيرته، وكان يفترض أن يواجه الإيطالي ماتيو بيريتيني الاثنين في ثمن النهائي.

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انسحب السويسري روجيه فيدرير من بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب عشية مباراته في ثمن النهائي أمام الإيطالي ماتيو بيريتيني، وفق ما أعلنه المنظمون الأحد.

وقال فيدرير "بعد المناقشة مع فريقي، قررت الانسحاب من بطولة رولان غاروس. بعد عمليتين في الركبة وأكثر من عام من إعادة التأهيل، من المهم أن أستمع إلى جسدي وألا أمضي بسرعة كبيرة في العودة للمنافسة. أنا سعيد بفوزي بثلاث مباريات. ليس هناك شعور أفضل من العودة إلى الملعب"، حسب ما نقله المنظمون عن لاعب التنس السويسري.

وقبل أسبوعين من احتفاله بعيد ميلاده الأربعين، نجح فيدرير بضمان مشاركته في الأسبوع الثاني من البطولة الفرنسية للمرة الخامسة عشرة في مسيرته، بفوزه الشاق على الألماني دومينيك كويبفر 7-6 (7-5) و6-7 (3-7) و7-6 (7-4) و7-5.

واحتاج بطل رولان غاروس لعام 2009 الساعي إلى لقبه الأول في الغراند سلام منذ تتويجه في أستراليا المفتوحة عام 2018، إلى ثلاث ساعات و35 دقيقة لتخطي منافسه الألماني المصنف 59 عالميا على ملعب "فيليب شارتييه" بغياب الجمهور بسبب حظر التجول المفروض في العاصمة الفرنسية بين الساعة التاسعة مساء والسادسة صباحا.

وكان يفترض أن يتواجه فيدرير، الذي خضع لعمليتين جراحيتين في ركبته العام الماضي والذي يخوض مشاركته الثالثة فقط منذ بطولة أستراليا المفتوحة أوائل 2020، مع بيريتيني الاثنين في ثمن النهائي.

وتعليقا على هذا الانسحاب، قال مدير البطولة غي فورجيه إن "بطولة رولان غاروس تأسف لانسحاب روجيه فيدرير، الذي خاض معركة رائعة الليلة الماضية. كنا جميعا سعداء بعودته إلى باريس حيث لعب ثلاث مباريات رفيعة المستوى. نتمنى له التوفيق في بقية الموسم".

وكرر فيدرير مرارا أن أولويته لهذا العام هي محاولة الفوز بلقب بطولة ويمبلدون للمرة الأولى منذ 2017 والتاسعة في مسيرته الأسطورية.

وتنطلق البطولة الإنكليزية في 28 حزيران/يونيو، ما يمنح فيدرير القليل من الوقت من أجل التحضير لها في حال واصل مشواره في رولان غاروس، لاسيما أن اسمه مدرج للمشاركة في دورة هاله المقامة على العشب أيضا، والمقرر انطلاقها في 14 حزيران/يونيو أي بعد يوم فقط من نهائي رولان غاروس.

فرانس24/ أ ف ب

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