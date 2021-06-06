تأجيل إجراء قرعة كأس الأمم الأفريقية "لأسباب لوجستية تتعلق بجائحة فيروس كورونا"

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تحتضن الكاميرون نهائيات كأس الأمم الأفريقية في يناير/ كانون الثاني المقبل

أرجأ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأحد تنظيم قرعة كأس الأمم الأفريقية، التي كان مقررا تنظيمها في 25 يونيو/ حزيران الجاري، إلى تاريخ لاحق، "لأسباب لوجستية تتعلق بجائحة كوفيد-19". وتأجلت هذه البطولة لمدة عام بسبب تفشي فيروس كورونا. وسيكون الفائز في مباراة سيراليون/ بنين المنتخب 24 الذي سيلتحق بقائمة المنتخبات المتأهلة لهذه النسخة.

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أجل موعد إجراء قرعة كأس الأمم الأفريقية التي كانت مقررة في 25 يونيو/ حزيران الجاري إلى تاريخ لاحق، حسب ما أعلنه الأحد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وأشار الاتحاد القاري إلى أن قرار التأجيل اتخذ "لأسباب لوجستية تتعلق بجائحة كوفيد-19" وأنه سيتم تحديد موعد جديد لسحب القرعة في الوقت المناسب.

وستخوض سيراليون وبنين أخر مباراة في التصفيات في وقت لاحق من الشهر الجاري، ليتحدد بناء عليها الفريق الأخير (رقم 24) في النهائيات التي ستنظم في الكاميرون في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وتأجلت البطولة لمدة عام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد سريع الانتشار.

وفي الشهر الماضي قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل تصفيات كأس العالم والتي كانت مقررة في الأسابيع الأولى من يونيو/ حزيران الجاري بسبب تفشي الفيروس أيضا.

ومن المقرر أن تنطلق التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات قطر 2022 في سبتمبر/ أيلول المقبل.

فرانس24/ رويترز

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